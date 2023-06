Podívejte se: Praha otevře první rozsáhlou výstavu rumunské umělecké scény

Kunsthalle Praha zahájí v pátek 9. června druhou výstavu z cyklu Cesty sběratelství. Její název Ztraceni v nadcházejícím okamžiku (LOST IN THE MOMENT THE FLOWS) reflektující vztah mezi minulostí, současností a budoucností vychází z citátu surrealismu André Bretona. Výstava bude vůbec první rozsáhlou prezentací rumunské umělecké scény v České republice.

Představení výstavy rumunské umělecké scény s názvem Ztraceni v nadcházejícím okamžiku. | Video: Deník/Radek Cihla