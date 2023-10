Ikonická panenka se na výstavě představí v několika formách. Nechybí ani úplně první oficiální Barbie z konce 50. let nebo například Barbie vyrobená speciálně pro britskou královnu Alžbětu II. u příležitosti výročí její vlády. Z dalších slavných podob Barbie je k vidění i panenka reprezentující každou dekádu nebo speciální, kdy na sebe vzala podobu Cher nebo Audrey Hepburn.

Výstava neopomíná ani postavu Kena. Historicky první Ken nebo i jeho modernější verze budou vystaveny společně s typickými doplňky jako je Barbie dům, automobil nebo bazén a další.

Zdroj: Deník/Radek Cihla

„K Barbie jsem se dostal úplně jednoduše, asi jako každé dítě, ale ke sběratelství jako takovému už trochu shodou náhod a okolností. Barbie se mi prostě líbla v reklamě a chtěl jsem ji mít. Moji první Barbie mi rodiče koupili na burze a dodneška si pamatuju tu radost z ní. Pak se dlouho dobu nic nedělo, až když jsem se v 19 letech přestěhoval do Prahy, tak jsem si první den koupil výroční Barbie v obchodním domě na Národní třídě, prostě mi padla do oka. Pak byl trochu klid a zhruba o 4 roky později se mi dostaly do rukou noviny, kde byla pozvánka na výstavu Barbie konaná v Krnově. Vydal jsem se tam, a to mi doslova změnilo život. Tamější výstava mě naprosto uchvátila. Probíhala ve velké vile a panenky byly úplně všude, na schodech, na parapetech, na zdech. Plný nadšení jsem kontaktoval vystavovatelku, která mě dokonce pozvala do Německa na další výstavu. A zde se zrodilo moje sběratelství a skutečná vášeň. Teprve od téhle doby můžu říct, že jsem sběratel,“ říká nadšeně Marek Tesař.

Výstava potrvá až do 5. prosince a každou sobotu nabídne speciální workshopy ve stylu Barbie.