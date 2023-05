/VIDEO, FOTOGALERIE/ Výstava představující oděvní etiku manželek českých a československých prezidentů s názvem První dámy - móda a styl se otevře v pátek 12. května v Nové budově Národního muzea a k vidění bude až do dubna příštího roku.

První dámy - móda a styl. | Video: Deník/Radek Cihla

Nad výstavou převzala záštitu první dáma Eva Pavlová. Návštěvníky provede obdobím sta let a přiblíží měnící se dobu, ale také odlišný přístup k módě celkem dvanácti prvních dam, počínaje Charlottou Masarykovou až po současnou první dámu.

Součástí výstavy budou autentické modely a doplňky nebo módní kreace v tomto stylu, které reflktují vkus každé první dámy. Zaměří se na oficiální a i každodenní život.

Vystavné modely zároveň nastíní jak se v rámci uplynulých sta let měnila pravidla vhodného chování i oblékání obecně. Své místo zaujmou i předměty, které provázely samotné prezidenty, přímo jim sloužily ke každodenní potřebě nebo zkrášlovaly jejich domácnost.

„První dámy se podílejí na veřejném obrazu prezidentů a jejich oděvy vždy odrážely proměny a různorodé charaktery této symbolické role. Některé manželky prezidentů často vystupovaly na veřejnosti, jiné si více střežily své soukromí a jiné dávaly přednost rodině či své profesi. Společensko-historická role, ale i cit pro módu, vkus a elegance – to vše jsou aspekty, které utvářely a utvářejí šatník prvních dam. Národnímu muzeu se v posledních letech podařilo obohatit fond textilu a módy právě o řadu modelů některých manželek našich prezidentů. Návštěvníci se tak na výstavě mohou těšit nejen na společenské šaty Hany Benešové, Dagmar Havlové či Livie Klausové, ale také na různé volnočasové modely. Moc rád bych poděkoval současné první dámě Evě Pavlové za to, že nad výstavou První dámy – móda a styl převzala záštitu a Národnímu muzeu zapůjčila do výstavy své inaugurační šaty,“ říká generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

Styl každé dámy byl odlišný

Uspořádání celé výstavy je tématické, nikoli chronologické, tak si budou moci návštěvníci lépe udělat představu o vkusu jednotlivých partnerek prezidentů. Každá ho totiž měla úplně jiný.

Charlotta Masaryková nosila převážně bílou halenku a dlouhou sukni, kdežto Hana Benešová byla typická pro své elegantní kostýmy doplněné klobouky a rukavičkami. Marta Gottwaldová zase proslula svými kožichy, které nosívala i v letním období. Naprostým opakem byly Marie Zápotocká a Božena Novotná, jako manželky dělnických prezidentů v neforemných šatech do prostředí Pražského hradu zapadaly velmi ztěžka.

V případě novodobých prvních dam je pozorovatelný velmi osobitý přístup.

Součástí expozice je také salónek pro gentlemany se zajímavou literaturou, možnost vyzkoušet si dobový klobouk ve stylu prvních dam či si s pomocí počítačové techniky pořídit retro fotografii s některým z prezidentů.