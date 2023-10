Výstavou Paradox módy v pražském Museu Kampa provázela v pondělí 9. října česká herečka Matha Issová. Výstava ukazuje, jak se móda a umění navzájm ovlivňovaly. Do 5. listopadu mohou zájemci v rámci expozice vidět stovky modelů od tvůrců jako jsou Christian Dior, Yves Saint Laurent nebo Coco Chanel.

Martha Issová na Kampě. | Video: Deník/Radek Cihla

"Gros té výstavy je módní tvorba 60. let, což je doba, která přináší do módy plno nových moderních prvků. Ať už jsou to nové materiály nebo nová témata spojená například s vesmírem, nebo osvobozování žen s nástupem mladé generace, která se chce oblékat jinak než předchozí generace," řekla spolukurátorka výstavy Petra Hanáková.

Nejjednodušším příkladem paradoxu jsou podle Hanákové minisukně, které právě v 60. letech vznikaly. "U minisukně si myslíme, že důležitým momentem je odhalení, ale paradoxem právě je, že minisukně se v té době nosila s neprůhlednými punčoškami," popsala. "Takže paradoxně 60. léta byla v něčem nevinnější než například 50. léta, kdy se zdůrazňovaly ženské tvary," dodala.

Módní exponáty byly do Musea zapůjčeny ze sbírky Alexandre Vassiljev Foundation z Kaunasu v Litvě, jedné z nejvýznamnějších soukromých sbírek módy na světě s více než půl milionem šatů, bot a rozmanitých doplňků.