/VIDEO, FOTOGALERIE/ Módu z převážně 60. let představuje nová výstava v Museu Kampa s názvem Paradox módy. Tématem výstavy je střetnutí dobové módní tvorby s významnými uměleckými díly Musea Kampa ze stejné doby. Ukazuje tak, jak se móda a umění navzájem ovlivňovaly. Od 15. července mohou zájemci vidět zhruba stovku modelů od významných tvůrců, jako jsou například Christian Dior, Yves Saint Laurent či Coco Chanel. Expozice bude k vidění do 5. listopadu.

"Gros té výstavy je módní tvorba 60. let, což je doba, která přináší do módy plno nových moderních prvků. Ať už jsou to nové materiály nebo nová témata spojená například s vesmírem, nebo osvobozování žen s nástupem mladé generace, která se chce oblékat jinak než předchozí generace," řekla spolukurátorka výstavy Petra Hanáková.

Dámské šaty jsou ve výstavních prostorách srovnávány s obrazy, kresbami a grafikami z přibližně stejné doby. To ukazuje jakým způsobem se móda a umění navzájem ovlivňovaly. "Najdete zde mnoho podob paradoxu, může to být na úrovni nějaké podobnosti, nebo naopak kontrast, když ve stejné době zde máte například nádherné výpravné šaty a zároveň "agresivní" umění," řekla Hanáková.

Nejjednodušším příkladem paradoxu jsou podle Hanákové minisukně, které právě v 60. letech vznikaly. "U minisukně si myslíme, že důležitým momentem je odhalení, ale paradoxem právě je, že minisukně se v té době nosila s neprůhlednými punčoškami," popsala. "Takže paradoxně 60. léta byla v něčem nevinnější než například 50. léta, kdy se zdůrazňovaly ženské tvary," dodala.

Ve dvou hlavních sálech Musea Kampa je výstava rozčleněná do 12 okruhů a dvou částí, návštěvníci mohou vidět krátké i dlouhé šaty, hedvábné, sametové, ale například i šaty z plastu či papíru. Modely pocházejí převážně z významných pařížských módních domů jako například Christian Dior, Yves Saint Laurent, Paco Rabanne, Pierre Cardin či Coco Chanel. Doprovází je pak i umělecká díla Adrieny Šimotové, Nadi Plíškové, Ladislava Sutnara a dalších. Modely pochází ze sbírky Alexandre Vassilieva.

Museum Kampa dále také připravilo výstavu malíře a grafika Lubomíra Přibyla, která představuje průřez jeho celoživotním dílem. Ve dvou patrech jsou tak k vidění geometrické obrazy, reliéfy a strukturální obrazy nebo olejomalby z raných let jeho tvorby. Výstava trvá od 15. července do 5. listopadu.