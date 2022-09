Obrazem: Nová generace. Yvetta Simonová a Josef Zíma předali pěveckou štafetu

Emil Fafek se narodil v Kuří u Říčan, a když mu bylo čtrnáct let, jeho otec zemřel. Vyučil se retušérem v tiskařském závodě V. Neubert a synové na Smíchově. „V roce 1942 byl totálně nasazen do Německa, odkud utekl na jaře 1944 zpět do Prahy a pracoval „na černo“ u firmy FOTO-STYL-DĚTI na Jungmannově náměstí,“ popsala kurátorka Dana Kyndrová.

Emil Fafek byl vášnivý fotograf – samouk. Fotografoval od svých patnácti let dvouokou zrcadlovkou Embirflex a jeho prvními publikovanými fotografiemi se staly záběry havarované tatrovky na Plzeňské ulici v Praze, poblíž místa, kde bydlel.

Sportovní snímky Ťopka

Profesionálním reportážním fotografem se stal v roce 1945. „Jeho patrně nejznámějšími sportovními snímky jsou fotografie Emila Zátopka, mapující nejen jeho sportovní dráhu, ale také jeho osobní život,“ uvedla kurátorka. Emil Fafek zemřel v roce 1997.

Jeho snímky, které pořídil v srpnu 1968, když dokumentoval okupaci Československa, byly zveřejněny až po roce 1989.

Výstava v Leica Gallery Prague ve Školské ulici v Praze 1 potrvá do 30. října.