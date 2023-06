Skateboardový: Mystic Sk8 Cup 2023

30. 6. – 2. 7. 2023

20. ročník skateboardového festivalu Mystic SK8 Cup na ostrově Štvanice 4.-6. července.Zdroj: Deník/Dimír Šťastný

Jeden z nejstarších a největších skateboardingových festivalů v Evropě se koná bezmála třicet let. Součástí hlavního programu bude závod, v němž se světová skateboardová elita utká o prize money ve výši 30 tisíc dolarů. Závodit bude celkem na 150 účastníků a velkolepá podívaná i adrenalin budou zaručeny. V rámci doprovodného programu si budete moct prohlédnout a osahat nejžhavější novinky ze světa skateboardingu, nebudou chybět workshopy pro dospělé i děti a skvělá hudba.

Kudy do kempu? Festival se koná v Mystic Sk8 Parku na Štvanici, jen kousek od zastávky Štvanice (tram). Vyrazit i pěšky ze zastávky Vltavská přes Hlávkův most nebo lávku z Holešovic do Karlína, která by se měla otevřít v druhé polovině června. Vstupenky a další informace najdete na webu festivalu.