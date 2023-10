/VIDEO, FOTO/ Žluté lázně letos opět rozsvítilo přes 400 tisíc led světel v rámci akce s názvem Světla vyprávějí. Park v pražském Podolí se každý den promění ve světelný vánoční park s nezapomenutelnou atmosférou.

Světla vyprávějí. | Video: Deník/Radek Cihla

Areál legendární pražské veřejné plovárny na břehu Vltavy je i letos nabitý rozsáhlou světelnou expozicí ručně vyráběných světelných soch, dekorací a fotopointů spolu s hudbou a propracovaným doprovodným programem.

Druhý ručník představil ve světelném parku přes 170 objektů a dekorací. Z loňského ročníku je zachován pouze jeden objekt, a to panorama Prahy, všechny ostatní objekty jsou zcela nové.

Zdroj: Deník/Radek Cihla

Dominantou je pro letošní rok rozhodně replika Petřínské věže, která měří více než devět metrů a váží přes 300 kilogramů. Věž pokrývá neuvěřitelných 16450 LED diod.

V rámci expozice bylo instalováno přes pět kilometrů led světelných řetězů. Již v loňském roce přitáhla světelná výstava díky své unikátnosti do Žlutých lázní přes 100 tisíc návštěvníků. Právě díky mimořádné turistické atraktivitě se tak letos expozice rozšiřuje také do dalších měst, a to nejen v Česku, ale i v zahraničí.

Slavnostní zahájení světelné výstavy Světla vyprávějí ve Žlutých lázních.Zdroj: Deník/Radek CihlaZa zmínku stojí také červená helikoptéra, která byla vyrobena jen ve dvou kusech a k vidění je pouze v Praze nebo v německém Chemintzu. Vrtulník je dlouhý 6 metrů a vysoký 4,5 metrů. Váží 199 kg a pokrytý je 6610 LED diodami. Stroj je otevřen návštěvníkům.

Třetí dominantou pražského světelného parku je největší labuť. Tento symbol lásky a věrnosti dosahuje úctyhodných rozměrů. Labuť měří na výšku 4 metry, váží 153 kg a její tělo je pokryto 8215 LED diodami.

Provoz parku se na první pohled zdá vysoce náročný na elektrickou energii. Díky špičkové LED technologii společnosti DECOLED má však celý pražský světelný park odběr pouze 7,5 kWh. To je ekvivalent jedné běžné domácí pračky.

Při návštěvě světelného parku lze také využít hodinovou plavbu rozzářenou lodí po Vltave či projížďku speciální vánoční tramvají centrem města. Loď vyplouvá každý pátek, sobotu a neděli v 17,18,19 a 20 hodin. Nástup a výstup je vždy ve Žlutých lázních. Na první plavbu se mohou návštěvníci těšit již 3. listopadu.

Ceny palubních lístků: Dospělý 300,-

Zvýhodněné vstupné (senioři, studenti, děti 3+) 250,-

Rodina (2 dospělí, až 3 děti) 950,-ZTP zdarma

Palubní lístek je vázán zakoupením vstupenky na expozici Světla vyprávějí, online i na pokladně areálu Žluté lázně.

Nelze zakoupit samostatně bez vstupenky na expozici. Pokud již vstupenky na expozici máte, je možné dokoupit palubní lístky na pokladně expozice.

Samozřejmostí je dostatek barů a stánku s občerstvením, kde si mohou návštěvníci vychutnat skvělé jídlo a pití.

Organizátoři doporučují zakoupení vstupenek online za sníženou cenu a bez čekání u pokladen.

Světelný park je otevřen denně od 20.října 2023 do 31.ledna 2024 včetně státních svátků (pouze na Štědrý den 24.prosince bude park uzavřen). Do konce října se park otevírá v 17 hodin, další měsíce poté již v 16 hodin. Zavírací doba je po dobu akce stejná a to do 21 hodin.