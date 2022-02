Podle pražské radní pro kulturu je výhled do budoucna velmi optimistický. Rámcovou dohodu totiž podepsali vedle společnosti Welwyn ze skupiny Crestyl i zástupci Muchovy nadace a John Mucha, který soudně zpochybnil právo metropole na vlastnictví díla jeho dědečka s odvoláním na nedodržení podmínek někdejšího daru. „Hlavní město se tímto dostalo velmi blízko k ukončení soudního sporu s Johnem Muchou, který Praha vede od roku 2017,“ prohlásila Třeštíková po schválení záměru umístit Epopej v Savarinu městskou radou.

Po dnešku má nastat další kolo vyjednávání o konkrétních podmínkách jak ohledně narovnání sporu, tak nájmu uměleckého díla a provozu stálé expozice. „Musí to být velmi detailní smlouvy. Snažíme se neopomenout žádné situace, které mohou v budoucnu nastat. Například možnost jednorázového zapůjčení pláten do některé ze světových galerií,“ dodala radní. Praha by měla za umístění obrazů v Savarinu platit nájem, na účet Galerie hlavního města jakožto správce Epopeje naproti tomu půjdou provize ze vstupného. Součástí smlouvy má být možnost prodloužení kontraktu o pět let.

John Mucha je připraven ukončit soudní spor, jakmile dojde k podpisu smluv. „Ještě nikdy předtím nám nebyl představen tak přesvědčivý koncept ani cesta k jeho realizaci, jako je tento projekt,“ prohlásil Mucha už začátkem loňského roku. Naproti tomu vnučka Alfonse Muchy Jarmila Plocková se staví k plánu odmítavě. Jako vhodné dočasné útočiště obrazů navrhla před časem zbraslavský zámek.

Vystavení pláten v centru nicméně podporuje také primátor Zdeněk Hřib (Piráti). „Celý záměr považuji za zajímavý i proto, že Slovanská epopej bude v Savarinu doplněna sbírkou rodiny Muchových. Potomci Alfonse Muchy by se měli navíc podílet na kurátorství expozice, což tomu přidává určitou kvalitu. Jsem přesvědčen, že tento výjimečný cyklus si zaslouží návrat do důstojných prostor v Praze. Tak, jak si to přál sám autor,“ uvedl Hřib.

Na zámku v Moravském Krumlově byla Epopej vystavená téměř půl století do roku 2011 a vrátila se tam po dohodě s Prahou loni. Město ze Znojemska investovalo do obnovy výstavních prostor v uplynulých letech přes 50 milionů korun. Požadavky metropole se týkaly technologického vybavení, pojištění díla, vybavení prostor protipožárním systémem, zabezpečovacím zařízením, přímo v zámku se měřila i stabilita klimatu a osvětlení.

„Rozhodnutí pro nás není novinkou, takhle to bylo nastavené a dalo se to očekávat. Smlouvu s Prahou máme do roku 2026 a čekáme, až pro Epopej připraví prostory. Pokud by to nestihli, jsme připraveni jednat o prodloužení výpůjčky,“ komentoval usnesení pražských radní starosta Krumlova a současně senátor Tomáš Třetina (TOP 09).

Sál pro Epopej v Savarinu by měl mít na šířku 23 metrů a na délku více než 60 metrů. Plátna mají být umístěna proti sobě, mezi nimi bude zhruba patnáctimetrový prostor. Pokud jde o trvalou galerii, kterou musí Praha pro dílo Alfonse Muchy vybudovat, současné vedení magistrátu považuje za momentálně nejvhodnější lokalitu Těšnov.