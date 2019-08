Německá pohádka, druhá série populárního seriálu Ponorka nebo životopisná minisérie o Sigmundu Freudovi - natolik různorodá filmová a televizní díla zahraniční provenience vznikala letos v kulisách Prahy (a dalších českých lokalit).

Uvedené filmy a seriály půjdou do distribuce až příští rok. V české metropoli v zimě dotočená americká akční komedie Whiskey Cavalier už má naproti tomu za sebou nepříliš úspěšnou premiéru. Americká televize ABC se rozhodla nepokračovat v natáčení detektivního seriálu, protože jeho sledovanost zaostala za očekáváním.

Státní fond kinematografie letos zatím podpořil pobídkami necelých třicet zahraničních produkcí. Jen ve zhruba pětině případů přitom jde o celovečerní filmy určené pro kinosály. Ještě předloni jich bylo deset z celkových třiatřiceti. Tento trend jasně ukazuje celosvětově rostoucí zájem o nákladné a mnoho hodin trvající filmové série, které jsou důležitým obchodním artiklem pro internetové platformy a televize.

„Jde o úspěšný produkt na trhu díky novým metodám přenosu. Vychází to z byznys modelu společností, jako jsou HBO, Netflix nebo Amazon, které vyrábějí nákladné televizní série ve stylu Hry o trůny. V soutěži o diváky jsou pro ně dnes přitažlivější než klasické filmy právě díla trvající deset nebo dvanáct hodin. Z ekonomického pohledu se jim vyplatí investovat srovnatelné částky do delších filmů,“ vystihl situaci v oboru producent David Minkowski ze společnosti Stillking Films, která zařizuje natáčení zahraničních filmů i v Česku.

Zahraniční štáby už letos vyčerpaly sumu 800 milionů korun, kterou stát v posledních letech přiděluje na takzvané pobídky. Státní fond kinematografie proto do poloviny října pozastavil přijímání nových projektů. Ředitelka fondu Helena Bezděk Franková doufá v navýšení částky nad miliardu a čtvrt.

„V současné době bychom potřebovali navýšit o 500 milionů korun, aby se mohly začít natáčet projekty, u kterých evidujeme zájem o natáčení v ČR a které by přinesly další čtyři miliardy do konce letošního roku,“ uvedla Fraňková. Podle ní je štědřejší podpora v zájmu českého filmového průmyslu i celé ekonomiky a stát by měl reagovat rychle kvůli zachování důvěryhodnosti pobídkového systému. Česko proplácí zahraničním filmařům dvacet procent nákladů.

Čeká se na peníze

Na přelomu loňského a letošního roku sice nevznikaly v Praze a okolí hollywoodské velkofilmy, ale přesto potenciální „taháky“. Do přibližně poloviny všech „kusů“ zasáhly německé produkce. Německé výroby je i televizní drama Oktoberfest, pojednávající o dvou pivovarnických dynastiích, které na sklonku 19. století zápolí o dominanci nad slavným mnichovským pivním festivalem. Příběh se točí kolem mladé dívky, která se zamiluje do chudého chlapce navzdory vůli jejího otce, který je gangsterem a „žralokem“ pronikajícím na mnichovský trh s pivem.

A co se chystá? Na podzim tu budou Američané točit druhé řady seriálů Carnival Row a Soumrak templářů. Dál je vše s otazníkem. „Jelikož je na tři měsíce přerušen příjem žádostí, nemůžeme vědět, které produkce mají zájem v ČR, respektive v Praze natáčet příští rok. Produkční společnosti se o lokalitách, kde chtějí natáčet, rozhodují v řádů několika málo měsíců,“ dodala Helena Bezděk Franková.