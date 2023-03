/FOTOGALERIE/ Originální pohled na to, jak se na Pražském hradě střídaly nikoli hlavy státu, ale první dámy, nabídne Národní muzeum. Nahlédnutí do šatníku manželek prezidentů přinese jedna ze stěžejních výstav, které muzeum chystá pro tento rok.

Výstavu První dámy – móda a styl. K vidění budou i oděvy a doplňky, které nosívala Hana Benešová – na snímku je její župan. | Foto: Národní muzeum Praha

Za jeden z pěti počinů pro rok 2023, které se mají stát návštěvnickým magnetem, označuje vedení muzea výstavu První dámy – móda a styl, která na konci dubna v Nové budově Národního muzea nahradí výstavu Když hvězdy září. Představí rozdílnost stylu oblékání manželek prezidentů Československa a České republiky, a to nejen s ohledem na jejich osobnost, ale také jako odraz aktuálních trendů i doby samotné.

Někdy připomene i osudy svých majitelek – včetně tragického momentu. Nemá totiž chybět ani pudřenka, kterou u sebe měla Viera Husáková 20. října 1977.

To byl den, kdy manželka předposledního prezidenta Československé socialistické republiky zemřela: nepřežila havárii při nezdařeném přistání vrtulníku. Ten ji převážel do nemocnice v Bratislavě poté, co si při ozdravném pobytu v bardejovských lázních nalomila rameno při pádu cestou na oběd.

Jakými cestami se pudřenka nalezená mezi troskami na místě tragédie, která se tehdy stala osudnou pro všechny lidi na palubě, dostává až na výstavu v Praze, Alena Dospělová z oddělení vnějších vztahů muzea Deníku neupřesnila.

„S ohledem na plánovanou tiskovou konferenci k výstavě nebudeme zatím sdělovat další podrobnosti,“ konstatovala.

Zatím tedy rovněž zůstane bez odpovědi, nakolik se autoři věnují třeba přiblížení osobnosti Marty Gottwaldové, o níž se v obecném povědomí traduje, že v módě a vkusu pokulhávala, i když se úporně snažila napodobovat svoji předchůdkyni Hanu Benešovou – přičemž odpůrci komunistických myšlenek a jejich nositelů se nezastaví ani před hodnocením, že se stala její karikaturou.

Jisté je, že na látkách nešetřila a oblečení si nechávala šít v předním salonu, jak dokazují třeba dochované účty za hedvábí a krajkovinu.

Na ně si možná příznivci módy prezidentských manželek, stejně jako na představení unikátních kousků z jejich šatníku, pamatují z výstavy nazvané První dámy – osud, poslání, úděl, kterou na přelomu let 2011 a 2012 nabídlo Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy.

Ostatně – i pudřenka s rozbitým víčkem tam tehdy byla k vidění.

Benešová jako jedna z módních ikon první republiky bude mít na výstavě představující styl prvních dam významné zastoupení. Napovídají tomu fotografie, které Národní muzeum zveřejnilo jako „ochutnávku“ pro nedočkavé příznivce: jsou na nich její župan a klobouk.

A kousků z jejího šatníku, které nic ze své noblesy a inspirativnosti neztratily dodnes, bude k vidění více, naznačují slova vedoucí oddělení vnějších vztahů muzea Kristiny Kvapilové.

„Výstava ukáže například velkou společenskou toaletu Hany Benešové, šaty Livie Klausové a další modely prvních dam, ale i volnočasové kousky jako svetr Olgy Havlové, který nosila do Výboru dobré vůle – či unikátní doplňky jako jsou botky Charlotty Masarykové,“ naznačila různorodost chystané podívané.

Na pětici chystaných vrcholných výstav Národního muzea a jeho poboček pro rok 2023 upozornila Kvapilová v rámci bilančního shrnutí dění v uplynulém roce, kdy muzeum přivítalo přes milion návštěvníků.

Vedle módy prvních dam patří k nejvíce očekávaným novinkám letošního roku představení 50. let minulého století, od prosince bude také k vidění velká výstava Baroko v Bavorsku a Čechách, jež představí předměty nedozírné ceny ze státních i soukromých sbírek ve čtyřech zemích.

Z počinů v dalších objektech Národní muzeum obzvlášť ohlašuje Na turné! v Českém muzeu hudby na Malé Straně (věnované putování umělců od těch potulných po ty světově nejproslulejší) a také nové představení cestovatele Emila Holuba, což od jara nabídne Náprstkovo muzeum.

Návštěvníci se letos mohou těšit také na několik menších tematických výstav – a rovněž na otevření Dětského muzea.

Ještě do letních prázdnin má být v Nové budově Národního muzea zpřístupněna expozice zaměřená speciálně na dětské návštěvníky a vnímání světa „bořící věkové i jazykové bariéry“ – tedy s důrazem na předměty, ilustrace, komiksové kresby a obrázkové manuály. Stejně jako na interaktivnost, audiovizuální vjemy a hry.