Rodina a přátelé se rozloučí s Jurajem Jakubiskem. Řečníkem bude Václav Klaus

ČTK

Poslední rozloučení se slovenským filmovým režisérem Jurajem Jakubiskem bude v sobotu 4. března od 13:00 v pražské svatovítské katedrále. Mši by měl sloužit kardinál Dominik Duka. Ve středu 1. března to potvrdil mluvčí pražského arcibiskupství Jiří Prinz. Jakubisko zemřel ve věku 84 let minulý týden v pátek 24. února v Praze.

Juraj Jakubisko | Foto: ČTK