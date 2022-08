Zdroj: Zdeněk Hejduk

Tato sestava se sešla i třetí srpnový horký čtvrtek a dlouho před začátkem byla místa před malým pódiem obsazená. A to nejen ta stálá u dřevěných hospodských stolů a lavic, prostranství zaplnila přenosná křesílka, u rybníku pak deky rozložené na trávě. Hrozba bouřky se naštěstí nenaplnila, během večera spadlo jen sem tam několik dešťových kapek. Muzikanti bavili publikum nejen několika písničkami Olympiku či z poslední sólové desky Patra Jandy, ale i skladbami od The Rolling Stones, The Beatles či bluesovými standardy.

Obrazem: Yogagang na Křižíkově fontáně. Cvičení doprovodila světla a hudba

Lenka Malinová pak měla obrovský úspěch s hitem Boty proti lásce z repertoáru Yvonne Přenosilové. Krátkým hudebním vstupem potěšila publikum i Marta Jandová, doprovázená kytaristou Ondrou Pátkem z její doprovodné skupiny. Zazpívala několik písniček z poslední desky Barvy včetně té titulní. Po několika vytleskaných přídavcích se končilo před půlnocí, dobrovolné vstupné se jako tradičně vybíralo do klobouku. Letošní poslední setkání sousedů i přespolních se Souseďankou se uskuteční 25. srpna.

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.