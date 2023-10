Anglický zpěvák a skladatel Louis Tomlinson zamíří v rámci svého světového turné s názvem Faith in the future do Prahy. Popová hvězda vystoupí ve čtvrtek 19. října v pražské O2 aréně.

Louis Tomlinson. | Foto: Instagram Louise Tomlinsona

Hudebník se jako mladý proslavil v kapele One Direction, která vznikla v sedmé řadě pěvecké televizní soutěže The X Factor. V roce 2016 přerušila kapela One Direction svou činnost a v prosinci téhož roku vydal Louis svůj debutový singl s názvem „Just Hold On“ ve spolupráci s americkým DJ Stevem Aokim.

V červenci 2017 také vydal společnou píseň „Back To You“ se zpěvačkou Bebe Rexhou. V roce 2020 již vydal svoji první sólovou desku s názvem Walls a v roce 2022 druhou sólovou desku s názvem Faith in the Future.

Zdroj: Youtube

„Na celé období s One Direction stále vzpomínám v dobrém. Pro to, co dělám teď, jsou ale všechny ty zkušenosti člena kapely trochu irelevantní. Před několika lety jsem odešel s představou sebe sama jako jednoho z pěti. Přijít na to, kým doopravdy jsem, mi nějakou dobu trvalo. Konečně však nacházím odvahu o tomhle období mluvit a svobodně zaznamenávat ve svých písních,“ prozradil Tomlinson magazínu Billboard.

Svůj první pražský koncert ve Foru Karlín vyprodal zpěvák během několika minut, tento čtvrtek se však Louis Tomlinson chystá se svým zmiňovaným novým albem do O2 areny.

V Praze příští rok vystoupí i další z členů bývalé kapely One Direction, a to irský zpěvák Niall Horan. Na toho se mohou fanoušci těšit 17. března ve Sportovní hale Fortuna.

Zdroj: Youtube