Večer 2. června nabízí jedinečnou možnost nahlédnout do zákulisí církevních objektů, poznat komunitu, nebo si prohlédnout místa, kam nás běžně nenapadne vyrazit, nebo jsou pro veřejnost zavřená. Přinášíme tipy na dopravu i konkrétní kostely, které (možná) neznáte.

Možná si říkáte, proč vyrazit do kostela, když třeba ani nejste věřící. A proč ne? Noc kostelů je tu pro všechny, kteří chtějí objevovat – unikátní architekturu, nová místa, ale i život věřící komunity a zjistit, jak to v ní funguje.

Tip: Pokud nevlastníte dlouhodobou jízdenku a lístky na MHD si kupujete jednotlivě, vyplatí se vám na Noc kostelů zakoupit jízdenku na 24 hodin. Udělat to můžete na pár kliknutí přímo v Citymove a zaplatíte jen 120 Kč. Mezi kostely pak můžete jezdit podle libosti a nemusíte si dělat starost, zda je vaše jízdenka ještě platná.

Navíc jde o jedinečnou příležitost, podívat se jednou za rok na místa, která jsou běžně otevřena třeba jen v průběhu bohoslužeb nebo jsou veřejnosti uzavřena – jako třeba různé kaple, krypty, sakristie a další „zákulisní“ prostory církevních budov.

Většina objektů bude přístupná od šesti večer a zavírá kolem desáté. Otevírací doby se ale liší – pokud si chcete naplánovat více návštěv, podívejte se na web Noci kostelů nebo si stáhněte jejich aplikaci. Na obou místech se dozvíte přesné informace o každém zapojeném objektu a programu na místě – často jde o prohlídky zajímavých zákoutí kostela, hudební vystoupení ale třeba i ochutnávky.

Úplně první podobná akce se konala roku 2005 ve Vídni (pod názvem Lange Nacht der Kirchen), o pět let později se inspirovalo Česko. Tehdy se do projektu zapojilo jen 25 míst, letos už je to 1700 církevních prostor po celé republice. V Praze se letos v rámci akce otevírá široké veřejnosti celkem 156 kostelů, kaplí, modliteben a sborů.

Na webu Noci kostelů také najdete nejbližší zastávky MHD. Plánování tak bude o to snadnější – stačí otevřít Citymove, zjistit, který spoj do cíle jede a vyrazit.

Díky živé poloze spojů budete navíc přesně vědět, kdy máte na zastávku vyrazit, abyste zbytečně nečekali.

Do Citymove můžete také zadat přímo název kostela a aplikace vám ukáže nejbližší zastávku a také přehled zón v okolí, pojedete-li autem. Uvidíte v ní i polohu sdílených kol Rekola a Nextbike, takže hned zjistíte, mezi kterými kostely si můžete udělat příjemnou projížďku.

Tipy na zajímavé kostely, které (možná) neznáte

Nevíte kam vyrazit? Aplikace Noc kostelů vám pomůže najít nejbližší objekty podle vaší polohy a Citymove vám ukáže nejrychlejší spoj. Osobní rada je ale k nezaplacení, a tak přinášíme tipy na kostely, které zaujaly nás. Třeba se v nich potkáme.

Kostel Krista Spasitele na Barrandově

Kostela Krista Spasitele na Barrandově byl v dubnu 2021 dokončen.Zdroj: MetrostavNejmodernější kostel v Praze byl vysvěcen teprve v roce 2020. Stojí v rezidenční čtvrti, trošku stranou všeho dění, což je škoda. Minimalistickou, ale zároveň monumentální stavbu s křídově bílým exteriérem i interiérem stojí zato si pořádně prohlédnout, a to nejen zvenčí. Nejbližší zastávka je Poliklinika Barrandov a fialová zóna vyjde na 20 Kč/hod.

Kostel Českobratrské církve evangelické v Braníku

Kostel Českobratrské církve evangelické v Braníku.Zdroj: Deník/Martin DivíšekDřevěný evangelický kostel s výrazným špičatým štítem byl postaven na místě bývalého vápencového lomu po 2. světové válce jako provizorní centrum pro bohoslužby. Svému účelu ale slouží dodnes a za ta léta se z něj stala unikátní památka, kterou stojí za to navštívit. Nejbližší zastávka je Přístaviště a fialové zóny v okolí vyjdou na 20 Kč/hod.

Kostel sv. Klimenta na Letné

Kostel sv. Klimenta na Letné.Zdroj: Noc kostelůNenápadný kostelík s téměř venkovskou atmosférou, obklopený malým hřbitovem, se nachází hned pod budovou školy Františky Plamínkové na Letné. Běžně bývá otevřen pouze v době konání bohoslužeb a Noc kostelů tak nabízí jedinečnou možnost si tuto stavbu s románskými kořeny prohlédnout. Nejbližší zastávka je Strossmayerovo náměstí a auto můžete nechat na 2 hodiny zdarma v OC Stromovka.

Husův sbor ve Vršovicích

Funkcionalistická budova Husova sboru ve Vršovicích, Husův sbor.Zdroj: Deník/Klára CvrčkováKolem ikonického „schodovitého“ kostela podle konstruktivistického projektu Josefa Gočára jste určitě projeli už mnohokrát. Byli jste ale někdy uvnitř? Teď budete mít příležitost. V rámci Noci kostelů vás zde čekají komentované prohlídky i hudební vystoupení. Nejbližší zastávky jsou Čechovo náměstí a Vršovické náměstí a fialové zóny v okolí vyjdou na 30 Kč/hod.

Kostel sv. Jakuba Staršího v Kunraticích

Kostel sv. Jakuba Staršího v Kunraticích.Zdroj: Noc kostelůVrcholně barokní stavba s typicky bohatým plastickým zdobením interiéru a středověkou gotickou sakristií s freskami ze 14. století nese jméno patrona poutníků, spojeného třeba i s populární cestou do Santiaga de Compostela. Farnost zde připravila bohatý program, od komentované prohlídky přes koncert farní kapely až po ochutnávku mešního vína. Nejbližší zastávka je Kunratická škola (bus) a parkování je zdarma v přilehlých ulicích.

