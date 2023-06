Královský akt v Muzeu fantastických iluzí. Modelku pasovali na ministryni sportu

I čáry máry jsou krátké na přijímací řízení na střední školy v Praze, jestliže se rodičům zdá, že to, co se letos děje, je odpovědným fuk. Tak lze vnímat slova kouzelníka Pavla Kožíška k aktuálnímu problému, pronesená v přítomnosti krále. Konkrétně herce Václava Vydry, který už několik let vystupuje jako král České pohádkové akademie. Právě u Kožíška, v Muzeu fantastických iluzí, které kouzelník provozuje v pražské Vodičkově ulici, pořádal Vydra královský akt. Pohádkový panovník, kterého i v takto slavnostní chvíli doprovázeli jeho psi Buffy a Trip, v úterý 30. května pasoval modelku a moderátorku Hanu Reinders Mašlíkovou na pohádkovou ministryni sportu a zdravé výživy.

Pasování modelky a moderátorky Hany Reinders Mašlíkové na pohádkovou ministryni sportu a zdravé výživy v Muzeu fantastických iluzí. | Foto: Muzeum fantastických iluzí