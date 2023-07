Nový mural s názvem MEZIKROK vznikl v rámci projektu Remix Comix na zdi holešovického Vnitroblocku v Praze. Projekt propojuje čtyři evropské země a dává si za cíl prostřednictvím umění ve veřejném prostoru upoutat pozornost k sociálně vyloučeným skupinám a problémům, kterým čelí. Dílo MEZIKROK se věnuje problematice dětských domovů a skutečností, kterým musí mladí dospělí po odchodu z nich čelit.

Mural na zdi holešovického Vnitroblocku. | Video: Deník/Radek Cihla

Na holešovickém muralu spolupracovalo celkem pět umělců z několika evropských zemích jako jsou Srbsko, Nizozemsko nebo Slovinsko. Českou republiku zastupoval ilustrátor Jakub Bachorík. Celá skupina byla pod vedením kurátorky Štěpánky Jislové.

„Mladé dospělé, kteří opouštějí dětské domovy, jsme si vybrali proto, že jen málokterá skupina začíná svůj samostatný život v takové nevýhodě. Zatímco většina z nás si může dovolit dělat chyby a poučit se z nich, pro tyto lidi může být i jeden jediný přešlap katastrofální. Například pozdní příchod do práce, který vyústí v nezaměstnanost, může znamenat ztrátu bydlení ze dne na den. Chybí jim finanční polštář a síť blízkých, na jejichž podporu jsme většinou zvyklí my ostatní. Je tam ale také deficit emoční. Ačkoli dětský domov je pro mnohé z nich to nejlepší, co se jim mohlo přihodit, vzpomínky na traumatické zážitky, nebo odebrání z původní rodiny, nikdo nevymaže. Není pak divu, že statisticky polovina z nich končí jako bezdomovci, ve vězení nebo v hlubinách drogové závislosti, což často vede k předčasnému úmrtí,” uvedla k výběru tématu kurátorka.

V rámci pražské rezidence byly na program zavedeny také edukativní přednášky a workshopy s odborníky věnujícím se problematice spojené s vybraným tématem včetně spolupracovníků neziskových organizací, kteří pomohli předat jak statistické informace a podobu dětských domovů, tak osobní zkušenost se životem v tomto systému.