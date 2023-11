/VIDEO, FOTO/ Na Letišti Václava Havla byl ve středu 25. října slavnostně odhalen unikátní portrét bývalého českého prezidenta Václava Havla od českého sochaře Patrika Proška. Anamorfní instalace je složena z tří tisíců předmětů připomínajících jeho život i odkaz.

3D portrét Václava Havla na Terminálu 2 na pražském letišti. | Video: Deník/Radek Cihla

„Díky lidem jako byl Václav Havel mám já dnes kvalitní život.Celá socha stojí na autentických dokumentech z doby od 60. let až po 90. léta. Především jsem chtěl zdůraznit to, co Havel byl nejvíc – spisovatel a dramatik. Proto je tu hodně psacích strojů a psacích potřeb. A že to, co říkal, bylo pro revoluční změnu klíčové – proto instalace obsahuje i hodně klíčů, které jsem mu umístil také do úst. Jsou zde i artefakty, které jsou hodně známé, například přání k narozeninám Ferdinandu Vaňkovi,“ představuje použité materiály autor Patrik Proško, který dílo vytvořil v rámci partnerství s IAM Illusion Art Museum Prague.

Zdroj: Deník/Radek Cihla

Anamorfní instalace je složena z tisíců předmětů, které se dotýkají jeho života i odkazu a vypráví jeho životní příběh. Portrét je viditelný jen z určitého úhlu pohledu, po jeho opuštění se instalace mění v nesourodou skrumáž věcí.

Instalace je ale tvořena i mnohem většími předměty, například radiátorem s kovovými pouty z dob komunismu, který má připomínat tvrdé výslechy STB, nebo hliníkový sud, tradiční symbol Havlova působení v pivovaru. Nechybí ani česká vlajka z pravého sametu jako odkaz na sametovou revoluci nebo Havlův osobní symbol – srdce. Celkem bylo pro anamorfní portrét využito přes 3000 autentických a dobových předmětů a dokumentů.

Předměty autor díla shromáždil mimo jiné ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla, Výborem dobré vůle – nadací Olgy Havlové, Nadací Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, Nadací Charty 77, Divadlem Na zábradlí nebo přáteli a spolupracovníky Václava Havla, ale například i na základě veřejné výzvy na sociálních sítích.

Při skladbě sochy musel Proško poskládat objekty na scéně do zákrytu natolik přesně, aby z jednoho úhlu pohledu tvořily portrét dané osobnosti. Na zpodobnění Václava Havla pracoval autor podle jeho slov čtyři měsíce v kuse.

Portrét Václava Havla je k vidění v přízemí Terminálu 2 Letiště Václava Havla Praha, hned vedle instalace Forum Havlum. Na pražském letišti bude umístěn minimálně jeden rok.

Slavnostní akce se zúčastnila i bývalá první dáma Dagmar Havlová se svou fenkou Grace.

Zdroj: Deník/Radek Cihla