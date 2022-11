Lenka A. Tichá představuje kolekci takzvaných energetických obrazů a obrázků. „Díla ovlivňují svým působením nejen prostor samotný, ale vše živé, co se v jejich blízkosti nachází. Obrázky mají vliv na psychické i fyzické rozpoložení člověka i jeho domácích mazlíčků,“ říká a dále vysvětluje jejich vznik.

„Minerály i polodrahokamy jsou samy o sobě svoji podstatou nositeli magických sil a léčivých energií, které vyplývají z jejich chemického složení, krystalické mřížky, geneze vzniku a mnoha dalších faktorů. Obrázky lze využít k meditaci či očistě,“ popisuje Lenka Angelika Tichá.

Obrazem: Spejbl a Hurvínek rozsvítili stromeček a od dětí si přejí obrázky

Název výstavy Tajemství objasňuje Lenka A. Tichá stručně: „Je to o mně, to je moje tajemství. Lidé mě znají jako bývalou televizní reportérku či krizovou manažerku, ale o téhle mojí produkci ví jen málokdo. Bylo to zatím takové moje malé velké tajemství, které je teď odhaleno.“

Zhlédnout výstavu Tajemství lze v otevírací době hostivické knihovny, což je v pondělí (10-18), v úterý a ve čtvrtek (12-16), ve středu (12-18) a v pátek (9-15).