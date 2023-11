Děsivá Krampus show opět dorazila na pražské Výstaviště. Letošní ročník přivedl přes stovku děsivých postav připomínajících bytosti z pekla, které jsou známé z proslulých rakouských průvodů. Známí jsou především svými propracovanými maskami, kravskými zvonci, kožichy a ohni.

Krampus night show. | Video: Deník/Radek Cihla

Legendární Krampus show se letos opět přesunula do venkovních prostor. Trasa průvodu byla dlouhá přibližně 800 metrů. Na krampusácké akci byl připraven i hudební doprovod Dje a ohnivá show.

Zdroj: Deník/Radek Cihla

Návštěvníkům byla k dispozici i tzv. gastrozóna před Maroldovým panoramatem s širokou nabídkou horkých nápojů, ďábelských klobás a dalšího občerstvení.

Bohatý advent v Holešovické tržnici: Přehlídka řemesel, folkloru i designu

Akce byla rozdělena na odpolední „Krampus family show“ a večerní „Krampus night show.“ Family show byla vhodná pro rodiny s dětmi od tří do patnácti let, kde se představilo cca 50 čertů. Večerní program byl připraven už pro ty starší. Děti od patnácti let a dospělí si mohli užít pořádné řádění čertů. Zájemci se mohli se Krampusáky také vyfotit.

Krampus je postava s velkými špičatými rohy - často popisovaná jako „napůl kozel, napůl ďábel”. Objevuje se 5. prosince obvykle v doprovodu sv. Mikuláše. Ten děti odměňuje dárky, zatímco Krampus má za úkol potrestat ty zlobivé. Podle mýtu se krampus kolem 22. prosince přemění v normální lidskou bytost a nic z toho, co prováděl na počátku prosince, si nepamatuje. Průvod krampusů je starověká tradice, která vznikla v rakouských Alpách a odtud se postupně rozšířila do celého Rakouska a posléze i do okolních států.

Zdroj: Youtube