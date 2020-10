Ve strašnickém krematoriu se v pátek rodina, přítelé i veřejnost rozloučili s hercem Karlem Fialou. Představitele slavného Limonádového Joea na poslední cestě doprovodila za píseň Sou fár, tu jú aj mej z "koňské opery".

Poslední rozloučení se zesnulým hercem a zpěvákem Karlem Fialou. | Foto: ČTK/Roman Vondrouš

Fiala zemřel ve věku 95 let. Diváci jej mají ale spojeného zejména s rolí Limonádového Joea ze stejnojmenného filmu. Na jevišti Hudebního divadla v Karlíně herec slavil největší úspěchy od 50. let minulého století. Během čtyř dekád tam snad nebyl muzikál, v němž by Fiala neměl jednu z hlavních rolí. Za celoživotní přínos muzikálu dostal v roce 2013 cenu Thálie.