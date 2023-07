Jurkovič Open Air se z Jílového přesunul do Kamenice. Vystoupí i Prago Union

/FOTO/ Hudební festival pro celou rodinu, který nese jméno muzikanta a kytaráře Petera Jurkoviče, se letos přesunul z Jílového u Prahy do nedaleké Kamenice u Prahy. Jednodenní událost se na novém místě uskuteční 15. července. Hlavními hvězdami festivalu budou David Koller a Prago Union. Kapela někdejšího basisty slavných Ten Years After Leo Lyonse zavede posluchače do dob woodstockého festivalu.

Prago Union. | Foto: archiv pořadatelů 21. Filmového festivalu Litoměřice