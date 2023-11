Hostem belgického hrdiny akčních filmů Jean-Claude Van Damma na úterní akci Noc s legendou v pražském klubu SaSaZu bude slavný hokejista Jaromír Jágr. Měl by se s Markem Vašutem zhostit role moderátora. Van Damma s Jágrem spojuje snímek Náhlá smrt (Sudden Death), který se odehrává v aréně pittsburghských Tučňáků v rozhodující sérii finále NHL.

Jean Claude Van Damme v Praze. | Video: Deník/Radek Cihla

"Bylo to těžké. Hokejisté jsou velcí chlapi a hrát s takovými hvězdami, jaké hrály v Pittsburghu, bylo úžasné. Ale v brance mi to moc nešlo," řekl ČTK při vzpomínce na svoji roli Van Damme.

Jágr minulý týden zveřejnil video, na kterém se v rámci filmu do branky Tučňáků postavil Van Damme. "Tenkrát nám Jean-Claude Van Damme "píchnul" v Pittsburghu, tak teď v Praze zkusím "píchnout" já jemu v SaSaZu. Mám rád tyhle vtipný videa. A když on skočil na led, když jsme dostali gól a pak chytil nájezd, já skočím za ním na pódium. Když to nebude Marku Vašutovi vadit (nerad bych dostal pěstí ve tmě), dám Van Dammovi i pár otázek. Moderátora jsem ještě nedělal," napsal Jágr na svůj instagramový profil.

"Možná se Jágr v nové roli zeptá na něco, na co by se většina profesionálních moderátorů nezeptala," podotkl promotér Větrovský.

Slavný herec na setkání s novináři hovořil o svých rolích a svém kladném vztahu ke sportu a prozradil, že i ve svých dvaašedesáti letech udělá svoji ikonickou roznožku do provazu mezi dvěma židlemi. "Doufám, že v Praze poznám i místní jídlo a pivo, ze svých minulých návštěv si pamatuju na historické město i hezké dívky," sdělil.

Van Damme navštívil Českou republiku již několikrát, například v listopadu 1995, kdy jako někdejší profesionální mistr Evropy v karate převzal záštitu nad večerem kickboxu. V Praze pobýval také v roce 2010, kdy předsedal porotě v soutěži Česká Miss.

Se svými příznivci se Van Damme setká 7. listopadu. Návštěvníci večera, kterého se v minulosti zúčastnili slavní boxeři Mike Tyson a Tyson Fury, si od herce mohou vyslechnout jeho příběh o strastiplných začátcích i následné úspěšné kariéře.

Oproti předchozím večerům tentokrát budou v hledišti SaSaZu převažovat stoly. Vstupenky na setkání s belgickým hercem a sportovcem stojí od 1490 korun, ke stolu s občerstvením od 3490 korun.

Van Damme je proslulý především rolemi v akčních hollywoodských snímcích, v nichž uplatňuje svoji celoživotní lásku ke karate. V roce 1979 se jako karatista stal profesionálním mistrem Evropy ve střední váze. Věnoval se i dalším bojovým uměním a kickboxu a od 16 let chodil pět let na balet.

Jako sedmnáctiletý se stal mistrem Belgie v kulturistice. Před kamerou debutoval v roce 1984 malou rolí ve francouzském snímku Ulička barbarů a rok nato natočil v Hollywoodu film Karate tiger. Jeho další snímek Krvavý sport, nabitý ukázkami nejrůznějších asijských bojových umění, se stal kasovním trhákem a Van Dammovi se začaly role jen hrnout. Ty nejznámější ztvárnil ve filmech Kickboxer, Dvojitý zásah, Univerzální voják či Timecop.

Jeho úspěšnou kariéru v 90. letech ale provázely i drogy. "Všichni, kteří na mně vydělali jmění - přátelé, agenti, právníci, se ani nenamáhali mě v léčebně navštívit," konstatoval tehdy zklamaně herec. V posledních letech se Van Damme objevil v akční sérii Postradatelní, ve které se sešly největší hvězdy akčních snímků.