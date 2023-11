/VIDEO, FOTOGALERIE/ U příležitosti vydání unikátního dvojalba Now & Then se v pátek 10. listopadu uskutečnil ve Velkém sále Lucerna koncert Jany Kratochvílové. Mezi slavnými hosty byl například i Michael Kocáb, Ondřej Hejma nebo Krucipüsk.

Koncert Jany Uriel Kratochvílové, na kterém pokřtila své dvojalbum Now & Then. | Video: Deník/Radek Cihla

Zpěvačka známá pro své extravagantní vystupování a kostýmy, Jana Uriel Kratochvílová, uspořádala koncert v pražské Lucerně jako křest nového dvojalba i oslavu svých 17. narozenin.

„Slavíme každý den. Každý den vstupujeme čerstvě do nového dne. Oslavujme kdykoliv cokoliv,“ říká Jana Kratochvílová. Roky totiž už neslaví narozeniny.

„My v kapele už čas chápeme tak, jak by ho měli chápat všichni. Tedy že minulost, současnost a přítomnost existují současně. Pokud se naladíme do budoucnosti, budeme tam žít. Když se naladíme do minulosti, můžeme ji takzvaně transformovat do současného stavu, a pokud nás tíží, lze ji pozměnit. Takže mně může být 17, kdykoli se rozhodnu. Stejně jako se můžete rozhodnout vy,“ odpovídá na otázku, co dělala v sedmnácti.

Šaty, které tančí. Výstava ukáže taneční kostýmy soutěžících StarDance

Součástí dvojalba je jejíunikátní hudební tvorba. První část obsahuje reedici olba z osmdesátých let, které obsahovalo hity jako V stínu kapradiny nebo Smaragdové Lasery či No a Co. Druhá část se přesouvá do současnosti, na desce je i nahrávka současného zvuku ze speciálního koncertu z hudebního klubu doupě.