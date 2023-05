/VIDEO, FOTOGALERIE/ Na nezapomenutelné kulturní zážitky zve po pět po sobě jdoucích večerů Holešovická tržnice. Od úterka 16. května do soboty 20. května se zde koná akce#5PROSTOR s pěticí koncertů, začínajících vždy od 21 hodin.

Holešovická tržnice nabídne v příštích dnech festival #5PROSTOR: pět koncertů uspořádaných na originálně nasvícených místech v areálu bývalých jatek. | Foto: archiv Výstaviště Praha

„Vstupné je zdarma, respektive dobrovolné,“ připomněla za organizátory Linda Antony z Výstaviště Praha. Upozorňuje současně na jeden z vrcholů v podobě vystoupení česko-ukrajinské zpěvačky, performerky a producentky Dmitrievny ve čtvrtek 18. května, kdy se v areálu také uskuteční festival ukrajinské gastronomie UKA Ukrajinu. Doporučuje však nevynechat třeba ani závěrečné vystoupení, kdy za doprovodu speciálních vizuálních efektů zahraje Lazer Viking.

Unikátní festival#5PROSTOR ohlašuje programový tým tržnice jako událost, která se ve stejné podobě už nikdy nebude opakovat: s pěti večery, pěti jedinečnými místy v různých zákoutích bývalých holešovických jatek, pěti koncerty a pěti „světelnými“ scénami.

Prozradit místo? Na poslední chvíli

Návštěvníkům není tento projekt žánrově rozmanitého festivalu neznámý: koná se už třetí ročník. A jak potvrzuje programový ředitel Holešovické tržnice Michal Tošovský, má i pokračovat. „Rozhodli jsme se#5PROSTOR pořádat každoročně, protože umožňuje předvést různá zákoutí tržnice v netradičním světle. A to doslova,“ konstatoval, že výběr z české hudební scény, podpořený site specific osvětlením (tedy navrženým nejen pro vystoupení konkrétního umělce, ale také speciálně pro každou jednotlivou lokaci), tržnice představí na speciálně vybraných místech. „Takových, která návštěvníci běžně ani nevnímají nebo tam nedojdou. Budou tak svědky koncertů, které v této podobě už nikdy neuvidí,“ doplnil Tošovský.

„V novém světle za doprovodu koncertů“ se představí třeba parkoviště, schodiště či mlhoviště, ale i „skleněnka“ nebo budova bývalé jateční burzy. Šimon Kotmel z kolektivu Burza#4, který je spolupořadatelem festivalového dění, obzvlášť zdůrazňuje nasvícení, které podtrhne i přirozené kulisy daného prostoru. Kde to bude v jednotlivých dnech, ale předem neprozradí: prostě v Holešovické tržnici. Součástí konceptu je i to, že přesné místo koncertu se návštěvníci dozvědí až v den jeho konání: buď přímo v areálu, nebo prostřednictvím facebookových či instagramových prezentací.

Velmi rozmanité styly a žánry

Projekt letos začíná úterním vystoupením pražského producenta, skladatele a multiinstrumentalisty vystupujícího pod uměleckým jménem badfocus. Na odstartování festivalu nebude sám: jeho hosty se stanou violoncellistka Terezie Kovalová, ATM BENNY a CLAIRE.

Druhý hudební večer bude patřit pražské zpěvačce Anně Vaverkové, která předvede svoji sólovou tvorbu založené na barevném indie popu; s žánrovými odskoky až k soulu.

Další účinkující se ve čtvrtek stane Dmitrievna balancující na hranici techna a popu, jejíž tvorba je silně ovlivněná berlínskou scénou.

Pátek se díky vystoupení Miss Petty, což je ve skutečnosti hudebník a performer David Daniel propojující popovou a hyperpopovou scénu s nádechem undergroundu, stane svátkem pro milovníky elektronické muziky.

Elektronickou hudbu, avšak jiného ražení, nabídne také Lazer Viking v rámci sobotního závěru festivalu. A slibuje, že to užije jak on sám, tak posluchači. „Do Holešovické tržnice se dost těším, protože si tam střihnu daleko delší set než obvykle. Takže krom celého alba Tunnel Vision dojde i na úplně nové věci z připravované desky Building to Nothing. Navíc se mi často nepoštěstí hrát ve své rodné čtvrti. To je taky celkem prima,“ shrnul důvody, proč stojí za to přijít.

Kdo vystoupí na akci#5PROSTOR v Holešovické tržnici?

- 16. 5.: producent, skladatel a multiinstrumentalista badfocus

- 17. 5.: zpěvačka Anna Vaverková, jež letos sesbírala nominace ocenění Anděl a Apollo

- 18. 5.: česko-ukrajinská zpěvačka a producentka Dmitrievna

- 19. 5.: Miss Petty – první česká drag queen

- 20. 5.: Lazer Viking, který dal před časem sbohem kytarám a pustil se do objevování elektronické hudby



Zdroj: Linda Antony, Výstaviště Praha