„Chceme, aby se v rámci programu v Tržnici měli možnost prezentovat nejrůznější lokální tvůrci. Řemeslníci, kteří do slova ve svých rukou drží nesmírně široké kulturní dědictví, mezi ně rozhodně patří. A řemeslná tradice nejvíce ožívá o Vánocích, spousta lidí má doma ubrus po prababičce či výzdobu, která stála na jejich rodinném stole už před sto lety. Cílem přehlídky je ukázat, že tato tradice je ve skutečnosti živější, než to na první pohled vypadá,“ doplňuje Michal Tošovský, programový ředitel Holešovické tržnice.

Nebude chybět ani oblíbené zimní kino, svařák či prodej kaprů a vánočních stromků Bez obalu. Hala 17 se od soboty 25. listopadu přemění na přehlídku řemesel, folkloru a designu. Hala 22 pak každý čtvrtek nabídne promítání v rámci zimního kina.

Zájemci o řemeslo si budou moci vyzkoušet i jaké je broušení skla, tkaní na hřebenovém stávku, ruční papír nebo tvorba kožených rukavic.

„Řemeslo zemře se starými mistry, pokud nebudou moci svůj um předat pokračovatelům. Proto chceme tohle naše české rodinné stříbro přiblížit lidem nejen tímto festivalem, ale i prostřednictvím vyhledávače Bohemian Perfection, spoluprací s designéry a se středními i vysokými uměleckými školami,” říkají zakladatelky projektu Bohemian Perfection Michaela Kádnerová a Eva Bělinová.

Přehlídka řemesel, folkloru a designu

Kde: Holešovická tržnice, Hala 17

Kdy: od 25. 11. do 10. 12. 2023, po-pá 8:00-20:00, so-ne 10:00-20:00

Vstupné: 100 Kč na místě, senioři 50 Kč, děti do 15 let vstup zdarma Vstupenky na workshopy jsou k dostání v síti GoOut