Vstupné dobrovolné a zlobení povoleno. V červenci se chystá na nádvoří bývalého kláštera Sv. Gabriela na pražském Smíchově Festival zlobení. Kromě divadel a hudby nabídne rodičům i dětem „zlobivé hřiště“. Právě hřiště by mělo být hlavním lákadlem neobvyklého festivalu. V prostoru z kartonových krabic a dalších recyklovaných materiálů mohou návštěvníci malovat, stavět, bořit, skákat, ležet…

Tahákem festivalu bude zlobící hřiště, kde bude vše dovoleno. | Foto: Festival Zlobení

„Hraj si, dělej, co chceš, všechno je dovoleno – když to neubližuje ostatním. Ale je to taková opatrnější verze. Pro mě představa, že postavíme takové hřiště a pustím do něj (nejen) svoje městské děti, byla trochu děsivá. Proto jsme se rozhodli vzít si filozofii a vytvořit prostor, ve kterém se nebojíme, že se nám děti úplně pobijí a my můžeme testovat principy samostatnosti.” říká Kamila Krbcová, dramaturgyně a jedna z organizátorek festivalu.

Při inspiraci pro hru vycházel organizační tým ze svých dětských vzpomínek a fantazií. „Krabice jsou univerzální cihly. Z těch si můžeš postavit hrad, bunkr anebo si vybít vztek. V divadle je to materiál, se kterým se často pracuje v rámci scény – a tak se to nabízelo.” vysvětluje Adam Skala, režisér a organizátor festivalu.

Festival Zlobení

Kdy: 20. 7.-23. 7. 2023

Kde: Gabriel Loci (nádvoří a Rajská zahrada bývalého Kláštera sv. Gabriela na Smíchově

Za kolik: Večerní představení od 20.30 200 Kč, zbytek programu vstupné dobrovolné.

Zlobivé hřiště: 20. 7. a 21. 7. 14.00 - 20.00 a 22.7. a 23.7. 12.00 - 20.00Více na www.zlobeni.cz

Na koncepci festivalu pracovali organizátoři s dětskou psycholožkou Angelikou Kartous Sbouli. Spolu s ní dospěli k tomu, že je třeba začít zlehka, vytvořit zážitek a zkusit si pojmenovat, co je to vlastně „zlobení”. „I proto bereme letošní ročník jako nultý – zkusíme principy a uvidíme, jak s dětmi a rodiči ožijí,“ říká Krbcová.

Součástí festivalu budou i divadelní představení. „My i spousta našich kamarádů v divadle děláme převážně autorské ‚zlobivé‘ inscenace. Baví nás provokovat, chceme otevírat témata, o kterých by se ve společnosti, podle nás, mělo mluvit. Divadlo má být prostorem pro debatu. A tak občas dostaneme nálepku, že jsme zlobiví,” popisuje Skala.

Zdroj: Youtube

Velká většina inscenací, které se na festivalu v areálu bývalého kláštera sv. Gabriela objeví tak tvoří autorské inscenace. Dramaturgický výběr se snaží dotýkat se i tématu zlobení, výchovy, rodičovství. Představí se například Skalovo Divadlo Maso s inscenací Tři Heteráni, Studio Damúza přiveze Batosnění a Brastrs Divadlo Rakvičkárnu. Pro děti (i rodiče) zahraje loutkář Ruda Hancvencl oceňovanou inscenaci V jednom lese v jednom domku.