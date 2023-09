/VIDEO, FOTOGALERIE/ Až do 19. října je přístupná nová výstava Synesthetic Immersion, první skupinové výstavy pořádané iniciativou 0xCollection (vyslovováno „hex kolekšn“). Instalována je v moderních prostorách Arts Space na pražské Bořislavce. Výstava byla zahájena vernisáží v podvečer 6. září.

Slavnostní zahájení výstavy Synesthetic Immersion v prostorách Arts Space na pražské Bořislavce. | Video: Jiří Macek

Výstava představuje díla osmi předních současných umělců nových médií, kteří se ve své tvorbě zabývají pronikáním kultury do technologických forem.

Partnerství s iniciativou 0xCollection, jejímž cílem je podpora umění prostřednictvím rozvoje a uchovávání současných digitálních děl, uzavřela společnost Allwyn. V rámci zahájení letošního ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha tak představuje Allwyn a 0xCollection digitální malbu Dvořák Dreams od amerického umělce tureckého původu Refika Anadola.

Dílo Dvořak Dreams vzdává hold světově proslulému skladateli Antonínu Dvořákovi. K vidění je od 7. do 13. září před budovou pražského Rudolfina, jež je dějištěm hlavních akcí Mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha.

Po skončení výstavy v Praze se jak Dvořák Dreams, tak i díla z kolekce iniciativy 0xCollection vydají na světové turné plánované pro roky 2024 a 2025.

„Společnost Allwyn je patřičně hrdá na svou roli podporovatele umění a umělců různých směrů a žánrů. Naše partnerství s iniciativou 0xCollection je toho důkazem. Jako firma chceme být v čele inovací, a to se projevuje i při volbě partnerství, v nichž spojujeme naše novátorské uvažování s podobně kreativními organizacemi tak, abychom přinášeli prospěch celé společnosti,“ podotkl Robert Chvátal, generální ředitel skupiny Allwyn.

Zdroj: Jiří Macek

Elle Anastasiou, ředitelka iniciativy 0xCollection, pak dodala: „Jménem 0x jsem nesmírně vděčná společnosti Allwyn za její štědrou podporu vůbec první výstavy 0xCollection, která se uskutečňuje právě v Praze. Bez této podpory by to nebylo možné. Spolupráce mezi lídry v moderních technologiích a lídry v umění je samou podstatou našeho poslání, jež překračuje hranice mnoha oborů. Díky podpoře společnosti Allwyn dokážeme naplňovat naše cíle veřejně vystavovat a podporovat osvětu v tom nejlepším, co spojení moderních technologií a umění nabízejí.”

Iniciativa 0xCollection se sídlem ve švýcarské Basileji je iniciativa a sbírka digitálního umění, umění nových médií a časového umění zaměřená na rozvoj digitálních forem umění současnosti a pro budoucnost. Posláním iniciativy je rozvíjet dialog mezi umělci na pomezí umění a technologie a spojovat rozrůstající se síť předních kurátorů, znalců, badatelů, historiků a umělců na poli digitálního umění nových médií.