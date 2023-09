Slavnost zaměřená na zemědělství a potravinářství, ale třeba i na chovatelství, včelařství, zahrádkaření nebo dejme tomu zpracování vlny přilákala davy návštěvníků nejenom z Prahy. Na pláni v blízkosti stadionu Sparty na ně čekalo nejen představení činnosti zemědělských svazů, ale hlavně poznávání života na farmách včetně kontaktu se skutečnými zvířaty. To potěšilo zvláště děti; stejně jako třeba možnost vyřádit se ve slámě. Nebo v nafukovacích atrakcích, mezi nimiž nechyběl ani skákací kombajn. K vidění však byl i ten skutečný, stejně jako ukázky další techniky. Publikum oslovily ale například i koňské show, a to i pohádkové, nebo nahánění ovcí.

Nechyběla však ani spousta stánků s rozmanitými pochoutkami – nejen farmářskými produkty – včetně rozsáhlého komplexu se zastoupením prodejců potravin oceněných jako Regionální potravina. Ostatně vyhlášení nově udělených ocenění za Středočeský kraj se stalo i přímo součástí programu. V tom však posluchače nadchla rovněž hudební vystoupení, zaměřená nejen folklórně.

Velký ohlas napříč generacemi sklidili třeba Angels se zpěvákem Markem Černochem. Posluchači však ocenili i výkony cimbálových kapel, byť třebas tuhle muziku běžně neposlouchají. Mimochodem – mohli se přesvědčit, že s cimbálem a basou, která tvrdí muziku, nádherně znějí nejenom moravské lidovky, ale i skladby zcela jiného ražení. Zrovna jeden z nadšeně tleskajících návštěvníků řekl Deníku: „Parádní; zažil jsem s dětmi skutečně krásné odpoledne.“ Chválil nejenom muziku, ale i všechno kolem. „Jsem úplně nadšený,“ řekl.

Zdroj: Milan Holakovský

„Muzika, stánky – všechno úplná bomba. Moc děkujeme organizátorům za skvělé odpoledne; něco tak krásného jsem dlouho neviděl – opravdu,“ zdůraznil. „Krásné počasí, příjemní lidé. Úžasné,“ shrnul své dojmy. Na pražské dožínky pozvalo veřejnost ministerstvo zemědělství společně se svými, spolupracujícími a partnerskými organizacemi.

Řada návštěvníků dožínek si také nenechala ujít návštěvu nedaleko stojícího Národního zemědělského muzea. To vstup do svých expozic nabídlo zdarma. Jak Deníku potvrdili někteří z oslovených příchozích, podívat se přišli poprvé – ovšem asi ne naposledy. Někdy, nejlíp až bude venku ošklivo, by to prý chtělo se ještě vrátit a projít si expozice důkladně: s pozorností věnovanou i všem textům a interaktivním tabulím, nabízejícím spoustu zajímavostí a příležitostí k poučení a objevování.

„Bude to na několik hodin – je tu opravdu spousta zajímavých podnětů,“ řekl Deníku starší muž s holí, který ocenil mnoho zajímavých poznatků. Byly pro něj novinkou, i když vyrůstal na vesnici a táta nejen pracoval v družstvu, ale také byl nadšený myslivec; děda navíc rybář.

I zde si na své přišly rodiny s dětmi. V nejvyšším podlaží (pod vyhlídkovou střechou, kde nechybějí ani úly se včelami či políčko s ukázkami plodin) pak bylo možné zaslechnout od lidí všeho věku: „Tohle jsme mívali doma – a tohle snad ještě máme.“ Je to totiž patro věnované mimo jiné přípravě pokrmů včetně vývoje kuchyňského vybavení, přičemž nechybí ani pohled do kuchyní v éře socialismu.

Vystaveny jsou tak i věci, jež spousta lidí opravdu důvěrně zná; přinejmenším z návštěv nebo z prázdninových pobytů. „Jelikož pocházím z gastronomie, připomnělo mi to jak dětství, jak i to, jak se vaří teď,“ řekla Deníku jedna z návštěvnic, již z celého muzea nejvíce oslovila právě tato součást expozice. „To srovnání je úplně úžasné,“ konstatovala.