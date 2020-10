Vzpomenete si na pocit, emoci, kterou jste pocítila, když jste text NordOst poprvé dočetla?

Úplně poprvé jsem text viděla jako představení v Činoherním studiu v Ústí a zanechalo ve mně velmi silný dojem. Pamatuju si, že se mi nechtělo po představení s nikým moc komunikovat a velmi to ve mně rezonovalo.

Není konflikt z roku 2002 odehrávající se navíc 2000 kilometrů od Prahy divákovi příliš vzdálený?

Já nevím, přijde vám to? Mně ne. Navíc si myslím, že základní myšlenka té hry není jen geopolitická, ale je aktuální kdekoliv a kdykoliv. Nic není černobílé a zlo plodí jen další zlo.

Inscenace se věnuje bezmála 20 let staré události v Moskvě. Hodí se divákovi osvěžit si paměť, nebo není historická znalost až tak potřeba?

Určitě není potřeba, hra je napsaná dokumentárním způsobem, takže se divák vše podstatné dozví. Samozřejmě, když si někdo událost pamatuje například z médií, je to přidaná hodnota.

Před dvěma lety jste se ujala postavy Maryši, další ženy, která je také vystavena zásadní krizové situaci. Vidíte v postavách NordOst a Maryši něco, co je spojuje?

Přiznám se, že takhle nepřemýšlím. Nevím.

Není demotivující zkoušet inscenaci a přitom vnímat riziko, že veškerá práce může přijít nazmar, pokud se divadla zavřou?

To vám teda povím! Navíc tím, že to vzniklo z touhy udělat si něco mimo angažmá a přizvala jsem do toho lidi, kterým věřím a se kterými jsem chtěla spolupracovat, cítila jsem najednou za to všechno větší zodpovědnost. Premiéru jsme museli odsunout na září a jsem moc ráda, že se tento týden uskutečnila.

Další představení máte mít v listopadu, věříte, že se s diváky v Řeznické potkáte?

Já nejsem úplně životní optimista, ale věřím.