Scéna NoD, která je domovem pěti souborů zaměřených na současné autorské a „experimentální“ divadlo, vyhlásila minulý týden sbírku na crowdfundingové platformě HitHit s cílem vybrat od drobných dárců za měsíc 100 tisíc korun.

„Podpořte NoD, ve kterém můžete zažít například participační hru Městečko Palermo usíná nebo zvukovou virtuální realitu Fantasy! Na jaře jsme překonali uzavření divadel, ale teď potřebujeme vaši pomoc,“ uváděla scéna sídlící v Dlouhé ulici prosbu o podporu fanoušků.

Odezva předčila očekávání

Necelý týden od vyhlášení sbírky poslali příznivci už skoro dvojnásobek z požadované částky. Počet přispěvatelů se blíží pěti stovkám. „Moc děkujeme všem našim přispěvatelům! Vážíme si vaší podpory, dali jste nám milion dalších důvodů, proč nesmíme přestat za naše divadlo bojovat,“ reagovali zástupci NoD na webu.

„Finanční laťku na HitHitu jsme dali nízko, protože si uvědomujeme, že v tomto čase nikdo nemá peněz na rozhazování. Vážíme si všech darů, které použijeme na zaplacení provozních nákladů i honorářů,“ upřesnil mluvčí „novátorské“ scény Jan Urban.

Experimentální prostor už na jaře spustil online kanál NoDflix, v rámci kterého divadlo živě streamovalo vybrané inscenace. Instituce teď znovu začíná připravovat „divadlo na dálku“ pro případ, že by se vládní omezení kvůli koronaviru prodloužila za zatím stanovený termín 2. listopadu. Zároveň však domovské soubory dál nacvičují „klasický“ repertoár – 12. listopadu má mít premiéru představení Hejno bez ptáků od souboru 11:55.

Přestože je divadlo příjemcem kulturních grantů, současná situace na něj doléhá tvrdě a jeho dlouhodobé přežití prý není samozřejmé. „Většinu našich příjmů generují vstupenky na představení, bar a kavárna, případně jejich pronájem pro komerční akce. A to všechno se teď znovu nesmí provozovat,“ upozornil Jan Urban.

Přednášky pro školy ozvláštní divadlo

Alespoň malou záplatu v rozpočtu může přinést NoD Academy přednášky odborníků pro školáky o tématech z oborů, jako je hudba či matematika, s doprovodnými divadelními prvky. Školám je bude nabízet Národní pedagogický institut.

„Troufám si tvrdit, že nabídneme to nejlepší z distanční výuky. Nemyslím to nijak neuctivě vůči pedagogům, kteří čelí obrovské výzvě v podobě online učení. My ho chceme naším dílem ozvláštnit,“ poznamenal Urban k projektu, který by měl „odstartovat“ zhruba za týden.

Stovky přesunutých představení

Studio Dva funguje bez grantů a z hlediska kapacity hlediště i množství představení na programu patří mezi největší v Česku. Ale i jeho finanční rezervy se tenčí. Marketingový ředitel Tomáš Přenosil označil za zatím nejpodstatnější důsledek „nárazu“ další vlny pandemie přesunování představení. Opětovné uzavření divadel je podle něj vážná věc a nesmírně prý bude záležet na tom, jak dlouho potrvá.

„Přesunování představení je v současné chvíli i největší část práce, kterou divadlo dělá. Některých inscenací se to týká už podruhé, a proto patří velký dík divákům, kteří jsou stále trpěliví a nechávají si vstupenky na náhradní termíny. Od poloviny září navíc nabízíme možnost vyměnit si vstupenku na konkrétní představení za voucher s platností jednoho roku,“ sdělil Přenosil, podle kterého už letos muselo Studio Dva zrušit či přesunout tři stovky představení.

V pondělí 12. října odvysílali z oblíbené scény plné hereckých hvězd první „online“ druhé vlny. V polovině tohoto týdne pak chce divadlo „vyrukovat“ s novým formátem, pracovně nazvaným Lepší než nic. Dvě herecké dvojice se budou střídat pod vedením režiséra Patrika Hartla v improvizacích na zadaná témata od diváků.

Také Studio Dva pracuje za zavřenými dveřmi v tempu, které by umožnilo „hladký restart“ představení pro živé publikum už v listopadu, případně v prosinci. Na pátek 5. listopadu je plánována premiéra hry Petra Zelenky Beckham.

„Divadlo je navenek zavřeno, ale uvnitř se stále snažíme pracovat a chystat se na okamžik, kdy se zase budeme moct potkat s diváky přímo v sálech,“ dodal Přenosil, podle kterého dávají „vstřícnější“ pravidla dotačního programu Covid kultura 2 oproti „jedničce“ větší příslib přežití těžké doby se stávajícím týmem.