/VIDEO, FOTO/ Největší český festival designu a módy je zpět. Pětadvacátý ročník Designbloku se letos koná na třech výjimečných lokacích - ve Veletžním paláci Národní galerie Praha, v zahradách Pražského hradu a v Uměleckoprůmyslovém museu. Festival se koná od 4. do 8. října. Tématem jubilejního ročníku je Cesta.

Designblok 2023 | Video: Deník/Radek Cihla

Expozice na Designbloku jsou rozděleny na Superstudio a Openstudio. Superstudio je prostor pro expozice firem, výrobců a obchodů. Představují se zde novinky českých a světových výrobců, kteří prezentují výrobky vzniklé ze spolupráce se špičkovými designéry. Představují se zde všechny oblasti designu, především však nábytek, svítidla a bytové doplňky. Openstudio je poté prostor pro expozice designérů, designérských studií a škol. Laboratoř současného designu, kde se prezentují produktoví designéři, módní návrháři, designéři šperku, ilustrátoři.

Ve spolupráci s týdeníkem Respekt vzniká ve Velké dvoraně ve Veletržním paláci Národní galerie tzv. Respekt Stage, na níž se budou denně odehrávat edukativní přednášky, mezioborové diskuze a další doprovodný program. Malou dvoranu obsadí tématicky laděná Designerie – centrální prostor festivalu s kavárnou a odpočinkovou zónou, která je rovněž místem setkávání, konferencí, módních přehlídek a her.

Nový výstava Synesthetic Immersion. Osm současných umělců představuje svá díla

V prvním patře Uměleckoprůmyslového musea naváže na úspěch loňských ročníků výstava rodinných firem a tradičních výrobců Rodinné stříbro, pořádaná ve spolupráci s magazínem Forbes. Samostatnou výstavu zde věnuje Designblok hlavní hostce 25. ročníku a hvězdě současného nizozemského designu Ineke Hans, která v environmentálně-uvědomělé expozici seznámí s projektem REX – vůbec první nizozemskou zálohovanou židlí.

U příležitosti jubilea se fanoušci umělého designu mohou těšit na unikátí výstavu Desingblok Cosmos, která je největší putovní výstavou obsahující deset originálních děl ze skla od desítky špičkových designérů zažije premiéru v prostoru Letní Míčovny v Královské zahradě. Mimořádná expozice Designblok Cosmos vznikla díky podpoře Nadace PPF.

Zdroj: Deník/Radek Cihla

Tato výstava s podtitulem Intergalaktická krása českého designu je pohledem do vnitřního vesmíru deseti špičkových českých designérů prostřednictvím unikátních autorských děl pojatých jako osobní manifest. Jejich spojovacím článkem je sklo, materiál tak tradiční pro naši zemi, a spektakulární instalace ve formě nekonečné kosmické pouti, pro kterou navržená díla vznikla.

Vstupenky si zájemci mohou koupit na webových stránkách Desingbloku, zakoupenou online vstupenku poté vymění na pokladně všech tří lokalit festivalu za náramek, který bude platný i po skončení festivalu do 15. října pro návštěvu výstav v prostoru Míčovny Pražského hradu. Vstupné je možné zakoupit po celou dobu festivalu také na místě, tedy na pokladnách všech třech festivalových lokalit. Děti do 15 let mají vstup na festival zdarma.