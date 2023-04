/VIDEO, FOTOGALERIE/ Propojení textů Michala Horáčka, šansonu, rapu a mnoha umělců. To slibuje novocirkusový koncert Cirk La Putyka& Friends: Horáček Gen XYZ.

Setkání s novináři a ukázky z novocirkusového koncertu: Cirk La Putyka& Friends: Horáček Gen XYZ. | Video: Deník/ Radek Cihla

Představení, které je tak trochu koncert, cirkus, muzikál i kabaret propojí několik žánrů i kultur. Arkodeon a elektronika, šanson a rap podpořeno živou kapelou a několika akrobaty, herci, umělci, zpěváky a především osobnostmi, které se na jednom jevišti společně objeví poprvé.

„Zajímá mě, jak jsou texty Michala Horáčka aktuální v této době. Jak je vnímá mladá generace Z a jestli ji dokáží nějak oslovit. Zajímá mě setkání generací. Zajímá mě střet žánrů. Zajímá mě, co vznikne ze spojení lidí, kteří možná o sobě ještě neslyšeli. Spojuje je však touha hledat, kde jsou hranice naší fantazie. Jak se můžeme navzájem inspirovat a učit. Jak můžeme společně prožít to, co se nebude jen tak opakovat. Výjimečnost okamžiku a setkání. To vše inspirované slovy, která budeme převádět v obrazy, co neznají hranice,” uvedl Rostislav Novák mladší.

Premiéra se koná 19. dubna na Výstavišti v Holešovicích v Praze 7.