Premiéry podzimní části sezony představil soubor Cirk La Putyka a divadlo jatka78. Podzimní sezóna bude plná tance a hudby.

Představení premiér podzimní části sezony souboru Cirk La Putyka a divadla jatka78. | Video: Deník/Radek Cihla

Jatka78 jako domácí scéna Cirk La Putyka propujují ideální podmínky pro nový cirkus, alternativní a loutkové divadlo. V areálu Pražské tržnice je k naleznutí multifunkční divadelní sál, galerie, bar a mnoho dalšího.

Program na září:



Út 12. 9. 19.30 - BOOM vol. 2

St 13. 9. 19.30 - BOOM vol. 2

Čt 14. 9. 19.30 - BOOM vol. 2

Pá 15. 9. 19.30 - La Putyka

So 16. 9. 15.00 - La Putyka

So 16. 9. 19.30 - La Putyka

Ne 17. 9. 18.00 - La Putyka

Út 19. 9. 19.30 - Senses

St 20. 9. 19.30 - Senses

Pá 22. 9. 19.30 - Senses

So 23. 9. 15.00 - Senses

So 23. 9. 19.30 - Senses

Ne 24. 9. 18.00 - Senses

Út 26. 9. 19.30 - Runners

St 27. 9. 19.30 - Runners

Čt 28. 9. 19.30 - Runners

Pá 29. 9. 19.30 - Runners

Podívejte se: V divadle Hybernia bude mít v září premiéru Czech Cabaret Show