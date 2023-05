/VIDEO, FOTOGALERIE/ Ke 100. výročí od zahájení pravidelného rozhlasového vysílání připravilo Národní technické muzeum a Český rozhlas výstavu s názvem „Sto let je jen začátek. Český rozhlas 1923-2023“. Záměrem je vylíčit 100 let technického i programového vývoje rozhlasu i dnešní roli moderního veřejnoprávního média.

Výstava ke stoletému výročí rozhlasového vysílání v Národním technickém muzeu. | Video: Deník/Radek Cihla

Projekt připomíná významné rozhlasové osobnosti, program a hudbu v jednotlivých období.

„Velice mne těší, že při příležitosti stého výročí našeho významného a nejstaršího veřejnoprávního média společně s Českým rozhlasem představíme návštěvníkům Národního technického muzea v mimořádné výstavě jeho současnost, vize i historii a rozhlasovou techniku. Rozhlasovou sbírku muzea obohacovaly významné osobnosti české kultury i průmyslu. Na výstavě bude k vidění například jeden z nejstarších sériově vyráběných přijímačů v superheterodynním zapojení vyráběný podle patentu Luciena Lévyho. Technické muzeum tento přístroj v roce 1937 odkoupilo od populárního písničkáře Karla Hašlera. Jako nesporně unikátní vnímáme také přijímač, jenž v roce 1939 do sbírek muzea věnoval osobně inženýr František Křižík. Děkuji Českému rozhlasu za tuto možnost se podílet na oslavám výročí i za skvělou spolupráci,“ řekl Karel Ksandr, generální ředitel Národního technického muzea.

Zdroj: Deník/Radek Cihla

Výstava zároveň předvede historii rozhlasové techniky a rozhlasových zařízení v uplynulých 100 letech rozhlasového vysílání.

„Mám radost, že se Českému rozhlasu ve spolupráci s Národním technickým muzeem podařilo u příležitosti našeho významného jubilea uspořádat rozsáhlou výstavu, která široké veřejnosti přiblíží 100 let rozhlasové historie. Výstava návštěvníky provede historií rozhlasové techniky a prostřednictvím poslechu her, pořadů či koncertů SOČR je také zavede do rozmanité rozhlasové produkce uplynulého století. O výstavu nepřijdou ani naši posluchači, stanice Český rozhlas Dvojka bude vysílat přímo z výstavy 17. května, kdy se otevře veřejnosti. Posluchači stanice Český rozhlas Radiožurnál si zase mohou projít výstavu s Lucií Výbornou a jejími speciálními hosty,“ uvedl René Zavoral, generální ředitel Českého rozhlasu.

Kromě exponátů odhalí výstava i příběhy osobností či události spojené s Českým, resp. Československým rozhlasem. Díky různorodým formám poslechu mohou návštěvníci zažít rozmanitost rozhlasové produkce. Součástí expozice jsou ale i aktuální trendy a vyhlídky konzumace obsahu nebo způsobu jeho příjmu i distribude.

Vystavené předměty představují technický vývoj, ale mají i své historické opodstatnění, jako například mixážní pult, od kterého v květnu 1945 znělo volání o pomoc.

Přímo v budově muzea je i plně funkční vysílací pracoviště, odkud se v průběhu celé výstavy plánují živá vysílání pořadů vybraných stanic Českého rozhlasu.

Pro nejmenší návštěvníky je připraven edukační koutek, výstava bude doprovozena bohatým programem pro veřejnost a pravidelným vzdělávacím programem pro školy. První veřejnou akcí bude ta 1. června na Mezinárodní den dětí, během které bude přímo z muzea živě vysílat Rádio Junior. Odpoledne bude připravena hravá trasa s motem „Staň se rozhlasovým reportérem“.

Výstava, která vznikla ve spolupráci autorských a realizačních týmů Národního technického muzea a Českého rozhlasu potrvá od 17. května do 31. prosince tohoto roku.