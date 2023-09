/VIDEO, FOTOGALERIE/ Studenti z pěti škol architektury z České republiky a z Nizozemska společně zformulovali představy o budoucnosti Česka. Své projekty představili veřejnosti na při zahájení výstavy CZ2 ve středu 31. května na Fakultě architektury ČVUT v Praze.

Výstava Nejlepší pro všechny. Studenti architektury představili vizi Česka na výstavě CZ2 na Fakultě architektury ČVUT. | Video: Deník/ Radek Cihla

Akce je vyvrcholením společného semestrálního projektu, kterého se účastnilo přes 130 studentů z FA ČVUT, ARCHIP, TU Delft, TU Liberec a VUT Brno.

Zdroj: Deník/ Radek Cihla

Jejich úkolem bylo, zamyslet se nad budounoctí České republiky. Studenti přišli se stovkami nápadů pro zalesnění, národní parky, průmyslovou výrobu, dopravní infrastrukturu, bydlení, demografii, hustotu obyvatel, ekologii, sociologii nebo ekonomiku.

Výstavu je možné navštívit až do 26. června, a to denně od 9 do 19 hodin. Vstup je volný.