Praha - Od soboty až do března Prahu ovládne masopust. Lidé se mohou těšt na řadu akcí a chybět nebudou ani zabijačkové hody,

O víkendu v Praze začne masopustní veselí. Maškary v doprovodu harmonikáře v sobotu vyrazí v Modřanech na Sofijské náměstí, kde budou připraveny zabíjačkové speciality.

Hlavní masopustní oslavy ale v Praze nastanou na začátku března, na kdy svátek hodování nachystali na Malé Straně, Žižkově, Střížkově nebo Břevnově.

Žižkovská radnice se rozhodla masopust pojmout v duchu oslavy místního patriotismu a Svobodné republiky Žižkov, a to pod heslem Žižkov forever - Žižkov navždy!

Hlavní akce budou až v březnu

Podle mluvčího Prahy 3 Jana Sotony bude proto hlavní postavou žižkovský Pepík. „Věříme, že se dostaví žižkovských Pepíků požehnaně, ať již jsou skutečně ze Žižkova nebo odjinud. Chceme dát okolnímu světu najevo, že všichni jsme žižkovští Pepíci a že jsme na to hrdí,“ poznamenal mluvčí. Hlavního Pepíka ztvární herec Petr Stolař z divadla V Pytli.

Masopustní program zahájí v sobotu 5. března maškarní odpoledne pro děti v paláci Akropolis. Pokračovat se bude v neděli dětským odpolednem a masopustními hody za hudebního doprovodu Žižkovanky v hospodě U vystřelenýho oka.

Hlavní akce, a to masopustní průvod, začne tradičně odpoledne v úterý 8. března, tedy před Popeleční středou, kterou začíná podle liturgického kalendáře období půstu. Průvod z náměstí Jiřího z Poděbrad vyrazí k žižkovské radnici, cestou se budou rozdávat z vozu jitrnice.

„V rámci doprovodných programů zvažujeme, že se během masopustního průvodu pokusíme pořídit největší společnou fotografii žižkovských Pepíků na světě a budeme usilovat o její zápis do Guinnessovy knihy rekordů,“ dodal Sotona.

Na Malé Straně vyjde masopustní průvod v sobotu 5. března. Účastníci v maskách i bez nich mají sraz po poledni u hostince U černého vola, kde starosta městské části vydá souhlas k zahájení průvodu masek, „budou-li se tyto chovat mravně“. Cesta povede přes několik restaurací, kde bude připraveno občerstvení, na Kampu.

Jitrnice i koblihy

„U Vltavy bude po celé odpoledne vyhrávat hudba a lidé budou moci ochutnat koblihy, jitrnice, guláš nebo pečené prase, řekla mluvčí Prahy 1 Veronika Blažková.

Organizátoři podle ní očekávají účast asi 50 masek, které budou sladěné do jednotného historizujícího stylu. Do průvodu by se ale již tradičně měli zapojit desítky dalších obyvatel Prahy 1 i turistů.

Ve stejný den se maskovaný průvod vydá i Střížkovem, kde mají masky sraz v parku Václavka. O tři dny později mohou oslavit masopust i obyvatelé Prahy 6, průvod Břevnovem ke klášteru je naplánován na téma strašidla.

Masopustního veselí v podobě tradičního smíchovského masopustu se letos nedočkají lidé v Praze 5. Nové vedení smíchovské radnice nemělo podle své mluvčí Jany Skalové na přípravu akce dostatek času, navíc prý byl masopust v minulosti příliš drahý, stál více než milion korun.