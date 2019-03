Až doposud byl každý z jejich tuzemských koncertů velkou lahůdkou. Dá se předpokládat, že nejinak to dopadne příští týden, kdy se americká skupina Fun Lovin’ Criminals znovu zjeví v Praze. Přijíždí v rámci evropského turné podpořit svou novou desku Another Mimosa.

A fanoušci už vědí, že je to projekt, který navazuje na dvacet let staré album rarit a coververzí. Jmenovalo se Mimosa a frontman Huey Morgan na něm zpíval všechno možné, od Ozzyho Osbournea přes Louise Armstronga až po duet s Ianem McCullochem z formace Echo & The Bunnymen.

Byla to tehdy vítaná změna, malé odpočinutí od nářezu, který newyorské trio předvedlo na většině svých řadových alb. Už od první desky Come Find Yourself z roku 1996, z níž vzešly hity Passive/Aggressive, Scooby Snacks a Smoke ‘Em, bylo jasné, že mají posluchači co dělat s pořádně rozjetými týpky. Ale s takovými, kteří vědí, co právě letí i co letělo v New Yorku jejich dětství.

Tarantinovi oblíbenci

Hiphop se v písních téhle podvratné bandy mísí s blues a funky, nemluvě o latině a jazzu. Výsledkem je ohromná zábava, aneb, jak říká baskytarista a klávesista Brian „Fast“ Leiser: „Na naše koncerty se chodí z radosti.“

Nejen pro svůj esprit a kriminální minulost, ale i díky všudypřítomnému nadhledu našli Fun Lovin’ Criminals společnou řeč s režisérem Quentinem Tarantinem. Ten jejich hudbu použil v několika svých filmech, včetně kultovního snímku Pulp Fiction.