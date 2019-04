Český PEN klub se spojil s nadacemi Sekyra Foundation a Jany a Medy Mládkových, její správní radě předsedá europoslanec Jiří Pospíšil. Předseda TOP 09 zároveň šéfuje pražských zastupitelům subjektu Spojené síly pro Prahu (TOP 09, STAN, KDU-ČSL) a slíbil, že ve spolupráci s radními Petrem Hlaváčkem (územní rozvoj) a Janem Chabrem (majetek) otázku Národní knihovny otevře také na magistrátu.

„Neřešené problémy Národní knihovny zanikly na pozadí sporů o takzvaný Kaplického blob. Víme, že ten projekt je nereálný, ale reálné potřeby Národní knihovny nezmizely a možná je na čase je začít odpovědně řešit,“ uvedl Pospíšil v tiskové zprávě. „Osobně si myslím, že je velká škoda, že tady nestojí taková moderní budova. Moderní architektura vůbec Praze hodně chybí. My opravdu potřebujeme novou budovu. Ani po revitalizaci Klementina to nebude ideální,“ přiznal v rozhovoru pro Český rozhlas současný ředitel knihovny Martin Kocanda, že se mu chobotnice na Letné zamlouvala.

Hádky ředitele s knihovníky

Počátkem dubna se na veřejnost dostaly spory mezi knihovníky a šéfem Kocandou o opravě barokního areálu v centru Prahy. Zvolená varianta třetí etapy je podle vedení NK i podle ministerstva kultury kompromisem mezi využítím Klementina a ochranou národní kulturní památky.

Výstavbu nové budovy státní instituce podporuje i předseda českého PEN klubu Jiří Dědeček, sám vystudovaný knihovník. Právě on oslovil Pospíšila i kvůli tomu, že sdružení spisovatelů a novinářů potřebovalo mít zázemí. Pospíšilova nadace nabídla prostory Werichovy vily na pražské Kampě.

Bude nová budova na Žižkově?

Chartista a bývalý poslanec i senátor Daniel Kroupa zase zařídil podporu miliardáře Luďka Sekyry. Podle Kroupy je totiž v současnosti ohrožována svoboda slova a další základní lidská práva, spojení s nadací majitele developerské firmy má pomoci k tomu, aby PEN klub mohl za tyto hodnoty bojovat i v budoucnu. „Zdá se mi, že se Penklubu blýská na dobré a lepší časy. Společenská role spisovatele bude touto spoluprací posílena a já se na to všechno těším,“ prohlásil mimo jiné i písničkář Dědeček a dodal, že ve Werichově vile budou probíhat pravidelná autorská čtení.

Podle Aktuálně.cz se nyní spekuluje o dvou lokalitách, kde by nová Národní knihovna mohlo stát. Jedním je Nákladové nádraží Žižkov, které se má změnit v novou obytnou čtvrť a v památkově chráněné hlavní budově se plánuje jakési kulturní centrum. Na části pozemků má stavět i Sekyra Group a jeho firma navíc v konsorciu s Českými drahami získala předkupní právo na nádražní budovu.

Je tedy tato spekulace pravdivá? „V tuto chvíli je to složitá otázka. Teď jde o to prozkoumat, jaké by byly kapacitní požadavky pro novou budovu Národní knihovny a zda-li by se to s dalšími požadavky vešlo na nádraží na Žižkově,“ sdělil pro Aktuálně.cz radní pro majetek Chab, který se chce kvůli tomu sejít i s ministrem kultury Antonínem Staňkem (ČSSD). Předpokládá se, že stavba by vyšla draho a Praha se chce o náklady podělit se státem.