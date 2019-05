Žádné nástroje, jen tucet výborných zpěváků za zády a další čtyři po boku. To je všechno, co potřebuje k práci americký vokální improvizátor Bobby McFerrin. V pražském sále Forum Karlín dokázal v úterý večer pouze pomocí hlasové ekvilibristiky navodit téměř pokojovou atmosféru.

A to přesto, že prostor při jeho produkci ze začátku vypadal poněkud odlidštěně. Téměř sedmdesátiletý McFerrin, v Česku celkem častý host, se do Prahy vrátil s novým projektem Gimme 5. (Zítra se stejným programem zavítá do brněnského Sono Centra).