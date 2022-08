„Poesiomaty prošly vývojem, díky kterému už nepotřebují připojení k elektrické síti – energii člověk vytvoří zatočením klikou. To nás dovedlo k myšlence, že nemusí stát jen ve městech,“ řekl Ondřej Kobza pro ČTK.

„Začali jsme tedy hledat možná místa k umístění. Místa se zajímavou historií a unikátním kouzlem. A přesně to splňují opuštěné kostely,“ dodal. Poesiomaty stojí na Šumavě, Tachovsku, Karlovarsku, Ústecku a v Orlických horách. Poesiomaty přitom vznikaly ve spolupráci s místním spolky a jednotlivci, kteří se rozhodli pro záchranu zchátralých staveb. Mimo jiné se objevily v Olešné, Skocích, Prášilech nebo Horní Polici.

Celosvětově první poesiomat se zjevil na začátku března roku 2015 na náměstí Míru v Praze. V současné době jich je po celé zemi přes 20. „A pokud mě nepřejede auto, tak chci, aby jich byly tisíce. A to nejen v Čechách, ale po celém světě,“ neklade si malé cíle muž, který kromě poesiomatů přivedl do ulic i piána, které do ulic umisťuje od roku 2013.

Na střechu Lucerny se až ze šumavských Prášil dostavil na pozvání Ondřeje Kobzy i Ivan Adam. "Jsem tu rád, mezi přáteli je to vždy milé setkání," řekl.