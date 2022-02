Krom samotných exponátů se návštěvníci dozví „jak se to dělá“ a budou si také moci sami některé techniky vyzkoušet. Součástí výstavy budou i projekce českých animovaných filmů a besedy s tvůrci a teoretiky.

Výstava Světy české animace pořádaná společností Art Movement, která již v Praze představila výtvarnou tvorbu Tima Burtona, Davida Cronenberga či studia Pixar, připomene hlavní osobnosti českého animovaného filmu i pestrost a šíři projevu dalších autorů. Rodinám s dětmi, školním výpravám i zahraničnímu publiku budou na ukázkách filmů i interaktivními postupy přiblíženy principy fungování animace – kouzlo rozpohybování loutky, kresby, plastelíny nebo obyčejného předmětu, vytvoření fantazijního světa.

Slavnou historii i současnost animované tvorby v Česku přibližuje výstava, která začíná v Pražské tržnici v hale číslo 17. Světy české animace zde potrvají do 3. července.

Vstupné

130 Kč (děti do 16 let) až 550 (rodinné vstupné pro 2 dospělé a až tři děti o víkendu)



Otevírací doba:

po až pá 9.00 - 18.00

so a ne 10.00 - 20.00