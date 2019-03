Americký filmový veterán Clint Eastwood má za sebou úctyhodnou kariéru. Herecky, režijně, producentsky. Zájem diváků i producentů získal v půli 60. let díky spaghetti westernové trilogii Sergia Leoneho. A přestože o něm režisér lehce potměšile trousil, že „Eastwood má jen dvě herecké polohy, s kloboukem a bez,“ vypracoval se v hráče, jehož bylo třeba brát se vší vážností.

Osamělý rváč

Svůj typ založil na úsporném hereckém stylu, který se vyznačoval mírně zachmuřenou tváří, přimhouřenýma očima a úsečnými replikami. Jeho osamělí pistolníci i rváči za mravní zásady neztráceli čas zbytečnými řečmi. Ke slovu přicházely zbraně, popřípadě kurážný čin. Od konce 60. let režíruje a produkuje ve vlastní společnosti.

Na kontě má téměř šedesátku filmů i několik prestižních cen za soustavnou kvalitu tvorby. Z herecké připomeňme alespoň Dokonalý svět, Gran Torino nebo Million Dollar Baby, z režijní pak Nesmiřitelné, Sully: Zázrak na řece Hudson a zejména úctyhodnou válečnou dvojici Dopisy z Iwo Jimy a Vlajky našich otců, jež bravurně rozbíjejí všechna žánrová očekávání.

O Eastwoodově autorském i režijním zájmu leccos prozrazuje minulost. Mezi zlatou mládež křižující drahými vozy Beverly Hills, podporovanou zámožnými rodiči vskutku nepatřil. Po ukončení studia (1948) se živil jako pastevec, dřevorubec, topič či dodavatel pro benzínky. Neváhal sednout za klavír a hrát po nocích v amerických barech a kavárnách, rozprávěl s obyčejnými lidmi a samotáři. Odtud i jeho pochopení pro outsidery všeho druhu válcované existenční nejistotou a předsudky. I zátěží jménem americký sen, který se v jejich životech rozpadal jako domeček z karet. Potvrzuje to i Pašerák.

Život ve svých rukou

Jeho Earl Stone je trestí životních zkušeností herce, jenž byl po většinu času uvyklý brát život do svých rukou. Stone je veterán korejské války a úspěšný zahradník, jehož pěstitelskou posedlostí rodina trpěla. Teď se květinový trh přesunul na internet a stárnoucí Earl se ocitne ve vakuu. Bez peněz, bez práce, zázemí, bez naděje na smysluplnou obživu. Začne s prací kurýra, ale záhy zjišťuje, že se nevědomky zapletl do pasti drogových kartelů…

Pašerák je standardní, řemeslně dobře natočené drama. Trochu doplácí na delší stopáž a sem tam se dopustí naučných klišé typu „nedávejte přednost práci před rodinou“.

Má však dvě pozitiva. Jakkoli se některé zvraty a chování postav zdají neuvěřitelné, pravdou je, že se v základu příběh stal. Což nabízí i rozličné úvahy nad osudem amerických důchodců. A navrch má skvělého protagonistu. Clint Eastwood dal Stoneovi veškerou ironii i moudro svých osmaosmdesáti let. Od začátku až do konce je radost se na něj dívat. Zvlášť s vědomím, že je to tentokrát opravdu naposled.

Hodnocení Deníku: 70 procent.