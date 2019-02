PRAHA - Skoro to vypadá, jako by dvě turné probíhala na truc. Dnes vystoupí v pražské T-Mobile Areně druhá nejvýznamnější sestava legendárních britských otců heavy metalu Black Sabbath, přejmenovaná kvůli hrozícím právním tahanicím na Heaven And Hell (Nebe a peklo). Zítra zahuláká v pražské Sazka Areně původní zpěvák Black Sabbat, čertík Ozzy.

Vystoupení Heaven And Hell startuje ve 20 hodin. Ozzyho koncert začíná kvůli zajímavým předkapelám Korn a Black Label Society (ve které hraje zručný Ozzyho kytarista Zakk Wylde) již v 18 hodin.

Koncem 70. let byla původní sestava Black Sabbath ve stádiu rozkladu. Částečně vinou ponorkové nemoci, částečně „zásluhou“ přemíry drog a alkoholu. Krize vyvrcholila odchodem původního zpěváka Ozzyho Osbournea na sólovou dráhu. Nad zbytkem skupiny fanoušci málem zlomili hůl, když v roce 1979 pod slavnou vlajku Black Sabbath nastoupil Ronnie James Dio, někdejší zpěvák Rainbow.

S Diem za mikrofonem kapela nabrala druhý dech a vydala jedno ze svých nejzdařilejších alb Heaven And Hell (1980). Odtud název současného reunionu, který kromě Dia tvoří zakladatelé Black Sabbath, kytarista Tony Iommi a baskytarista Geezer Butler. Skupinu doplní bubeník Vinnie Appice, který k Black Sabbath prvně nastoupil v roce 1981. Původní bubeník „Sabatů“ Bill Ward nevystupuje ze zdravotních důvodů.

Název Black Sabbath skupina v současnosti nepoužívá proto, že ve hře stále zůstává i obsazení s Ozzym. Obnovení „Sabati“ s Ozzym za mikrofonem vystoupili v Praze dvakrát, naposled v roce 2005.

V souvislosti s turné vychází kompilační album Black Sabbath – The Dio Years. Krom nejlepších skladeb ze tří studiových a jednoho koncertního alba, která Dio s Black Sabbath natočil, obsahuje i tři nové písně.

Po odchodu z Black Sabbath to zprvu nevypadalo dobře ani s Ozzym. Přesto se alkoholem a drogami zdeptaný zpěvák vzchopil a nahrál první sólový titul Blizzard Of Ozz (1980). Postupně se díky ústavnímu léčení zbavil závislostí a dosáhl značného komerčního úspěchu, který ho dovedl až k účinkování ve vlastní reality show na MTV.

Na současné koncertní šňůře Osbourne propaguje aktuální album Black Rain (Černý déšť). Novinka působí ve srovnání s populárními Ozzyho deskami No More Tears (1991), Ozzmosis (1995) či Down To Earth (2001) skutečně mnohem temněji, razantněji a přímočařeji.

Zpěvák však neopomene zařadit do koncertního programu staré hity. Na předchozích koncertech probíhajícího turné pravidelně zpíval například Bark At The Moon, Mr. Crowley či Mama, I‘m Coming Home ze sólových alb a program uzavíral skladbou Paranoid z repertoáru Black Sabbath.

Pokud bychom měli obě turné porovnávat, ohlasy na Heaven And Hell, hovoří o skvělé formě hardrockového veterána Dia (ročník 1942!) i celé kapely. Ozzy už takové štěstí na železné hlasivky nemá, často zpívá falešně. Ovšem na druhé straně může sypat z rukávu mnohem víc obecně známých hitů.