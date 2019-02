Pětapadesátlet své existence v sobotu oslaví velkolepým koncertem v pražské O2 areně rocková skupina Olympic. Na pódium jí přijde popřát řada zpěváků a kamarádů

Olympic | Foto: archiv

Můžeme vás ještě něčím překvapit? Věřte, že ano – můžeme! Pracujeme na tom totiž od podzimu minulého roku,“ říká frontman kapely Petr Janda. Návštěvníci se mohou těšit na efektní scénu, filmové dotáčky, zahraje také původní sestava Olympiku tvořená Pavlem Chrastinou, Ladislavem Kleinem a Františkem Ringo Čechem.

Nehodláme se stahovat

Z mnoha dalších pozvaných hostů lze jmenovat Jiřího Korna, Petra Koláře, Milana Peroutku, Richarda Krajča, Martu Jandovou či Petru Janů. „Hrajeme padesát pět let. Nikdy jsme nevěřili, že se to dá – výroční koncert si proto chceme pořádně užít. Hlavně doufám, že se nám podaří lidi vybudit k tanci, i když je koncert k sezení,“ doplňuje Petr Janda.

„A co bude dál? Nehodláme se stahovat. Konec už jsme jednou ohlásili, ale byla to velká chyba. Po oslavě pětapadesátky se naopak budeme těšit na šedesátiny. A teprve po nich uvidíme, co přijde. Dokud budou lidé chodit, dokud udržíme nástroje a bude nám to hrát, není k tomu důvod.“

Kapelu založil v roce 1962 s původním názvem Karkulka (Karlínský Kulturní Kabaret) Miloslav Růžek. Od roku 1963 se přejmenovala na Olympic podle klubu ve Spálené ulici. Původně doprovodná formace z divadla Semafor se brzy stala samostatným souborem s nezapomenutelnými songy.

Její hvězdnou dráhu od roku 1965 až do současnosti sleduje i narozeninová novinka – 3CD Olympic 66 nej + 1. První disk mapuje hity 60. let i nejúspěšnější písně 70. let.

Druhé album je věnované výběru hitů z velkých komponovaných albových projektů 80. let a třetí zachycuje „přitvrzení“ skupiny od druhé poloviny 80. let. Celý komplet završuje nová píseň Ještě to nebalíme, jež náležitě vystihuje současnost legendy. Výročí Olympiku se v sobotu věnuje i ČT art, mj. v dokumentu Nedám si říct… .