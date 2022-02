Na výstavě se představí více než devadesát děl od umělkyň a umělců napříč několika generacemi z celého světa. Potrvá do 20. června.

Nový prostor vznikl památkově ošetřenou konverzí historické Zengerovy transformační stanice. Právě původní funkci budovy se bude detailně věnovat i druhá výstava s názvem Zengerova transformační stanice: Elektřina v architektuře, elektřina ve městě (22. 2. – 22. 5. 2022). Ta nejenomže vzdá hold českému avantgardnímu umělci a průkopníkovi kinetického umění Zdeňkovi Pešánkovi, ale také prozkoumá fascinující dějiny eletrifikace Prahy.

„Skrze obě zahajovací výstavy představujeme filozofii a přístupy, jimiž se budeme řídit i v rámci budoucího programu Kunsthalle Praha. Odhalujeme identitu nového prostoru pro umění – prostoru, kde se vědomosti setkávají s kreativitou, minulost s přítomností i budoucností a lokální s mezinárodním,“ přibližuje záměr Christelle Havranek, hlavní kurátorka Kunsthalle Praha.

Kinetismus: 100 let elektřiny v umění bude výstavou, která prozkoumá způsob, jakým elektřina proměnila uměleckou praxi od počátků 20. století do dnešních dnů. Zachytí vývoj umění od prvního uměleckého využití motorizovaného pohybu a umělého světla až po informační technologie a digitální umění současnosti. Jejími čtyřmi klíčovými oblastmi budou kinematografie a umění kinetické, kybernetické a počítačové. K vidění bude bezmála devadesát uměleckých děl hned od několika generací umělců z celého světa včetně jednotlivců a členů význačných skupin jako Bauhaus, GRAV, Dvizhenie, ZERO a teamLab.



Zdroj: Kunsthalle Praha