Výstava potrvá do 25. listopadu.

Na svých obrazech mimo jiné používá mnohdy gestuální a dynamické tahy štětcem, ze kterých vzniká symbióza a balanc mezi pozitivním a negativním místem, jenž je mnohdy barevně a povrchově kontrastní. Při pohledu z dálky kompozice vytvářejí jednotný celek. Častokrát jsou jeho obrazy zároveň nositeli silných osobních sdělení. Nejinak tomu bude i na výstavě s názvem Inner Dialogues.

Inspirován pouliční kulturou mexických čtvrtí v Los Angeles, kde z části vyrůstal, si vytvořil vztah k umění spjatému s latinskou kulturou. Ta ho později nasměrovala k jeho vlastní interpretaci calligraffiti zvané Smokeletters, které kombinuje tradiční Old English styl písma (blackletter) z 12. století a Cholo letters ze Západního pobřeží v Los Angeles.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.