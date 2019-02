OBRAZEM: V Praze vystoupil Slash, představil sólovou desku

O první letošní megakoncert v Česku se postaral Slash, kterého doprovodil Myles Kennedy and The Conspirators. Legendární kytarista se vrátil rok a půl poté, co v Praze vystoupil na letišti v Letňanech s kapelou Guns N' Roses. Tentokrát představil čtvrtou sólovou desku Living the Dream, která vyšla loni v září. Poctivé hardrockové album skládal rocker v cylindru a černých brýlích se zpěvákem Mylesem Kennedym.

Autor: Redakce