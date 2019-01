Praha /FOTOGALERIE/ – Po deseti letech příprav a odkladů se v Praze otevřel Dům fotografie. Objekt v Revoluční ulici provozuje Galerie hlavního města Prahy (GHMP), která v něm jako první expozici zpřístupnila skupinovou výstavu Slovenská nová vlna. Pro veřejnost se dům, který je významným dokladem pražské meziválečné architektury a jehož část byla pro galerii rekonstruována podle projektu architektonického studia MOBA, otevřeL v úterý v 10:00.

První výstava, na které své práce představují Jano Pavlík, Rudo Prekop, Tono Stano, Vasil Stanko, Martin Štrba, Miro Švolík, Kamil Varga a Peter Župník, potrvá do 16. března. „Je to výstava historická, představuje díla, která jsou stará již tři desetiletí. Jejich autoři stále tvoří, my ale ukazujeme raná díla z doby, kdy jim bylo kolem 18 let," řekl jeden z kurátorů výstavy Tomáš Pospěch. Doplnil také, že výstava je malou poctou FAMU, kde vystavující fotografové často studovali.

Dům v Revoluční byl postaven podle návrhu Fridricha Lehmanna v roce 1937 pro pojišťovnu Victoria. Prostory v mezaninu a prvním patře začala MOBA připravovat na adaptaci v roce 2003. „Cílem bylo co nejvíce využít logiky domu. Foyer prostupuje do prodejny s publikacemi, konferenční místnost s ředitelnou slouží svým původním účelům. V interiéru je zachovaná řada prvků, které přežily tři čtvrtě století," říká architektka Yvette Vašourková. Rekonstrukce skončila už v roce 2006.

Počátky Pražského domu fotografie (Prague House of Photography, PHP), sahají do roku 1989, kdy vznikl Aktiv volné fotografie, sdružení fotografů, jehož cílem bylo hledat vhodné prostory pro výstavy. V roce 1991 se proměnil na nadaci Pražský dům fotografie, která v letech 1991–1997 provozovala galerii v Husově ulici. Další prostory měla v roce 1999 v Galerii U Řečických a od ledna 2000 v domě v Haštalské ulici.

Ty ale byly v roce 2002 fatálně poškozeny povodní, členové PHP pak připravovali výstavy v náhradních prostorách. Tehdy vznikla myšlenka velké muzeální instituce zaměřené na prezentaci české i světové fotografie. Projekt počítal s rozsáhlou galerií včetně depozitáře, knihovnou, přednáškovým sálem a černou komorou pro fotografické kurzy a workshopy.

Vznikla obecně prospěšná společnost, v níž vedle pražského magistrátu bylo i ministerstvo kultury. Obě instituce do projektu společně daly 20 milionů korun, nepodařilo se ho však dokončit a společnost Pražský dům fotografie v roce 2010 zanikla. Projekt provázely stále častější spory mezi fotografy a vedením PHP, kolaudaci domu zdržovaly opakované stížnosti nájemníků.

Nakonec byly v roce 2010 nebytové prostory převedeny do majetku GHMP. Galerie také získala od magistrátu pět milionů korun na dokončení klimatizace a zprovoznění všech prostor a sdružení FotoForum Praha předalo galerii fotografickou sbírku a odbornou knihovnu.