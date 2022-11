"Budu na ni vzpomínat jako na člověka, s nímž jsem strávil mnoho pracovních dnů, protože jsem s ní točil filmy Líbáš jako bůh a Líbáš jako ďábel. Dělala mainstream na té úrovni, na které už se dneska nedělá. Dělat veselohru je strašně těžké," řekl před obřadem novinářům Bartoška.

Před rakví promluvili Pavel Nový, Vlastimil Harapes a Eva Holubová. Prostor před krematoriem zdobila velká obrazovka s portrétem režisérky, obřad po několika skladbách a projevech přátel zakončil sestřih z nejznámějších scén z jejích nejslavnějších filmů. Přítomní pak rakev na poslední cestě vyprovodili dlouhým potleskem.

Zemřela Marie Poledňáková, autorka filmového hitu S tebou mě baví svět

Poledňáková byla režisérkou mnoha dětských a rodinných filmů, k nimž si většinou psala také scénáře. Na přelomu 70. a 80. let natočila několik komedií, které jsou u diváků oblíbené dodnes. Zasloužily se o to zejména televizní snímky Jak vytrhnout velrybě stoličku a Jak dostat tatínka do polepšovny.

Film S tebou mě baví svět z roku 1982 byl na základě divácké ankety vyhlášen koncem 90. let nejlepší českou veselohrou 20. století. Do režisérčiny filmotéky se řadí také snímky Královské usínání, Královský gambit, Škaredý podzim 1938, Pražský chodec, Kotva u přívozu, Zkrocení zlého muže či Dva lidi v zoo.

Za filmovou kameru se Poledňáková vrátila počátkem nového tisíciletí po 15 letech a natočila komedie Líbáš jako bůh a Líbáš jako ďábel.